/FOTO/ Kádě s vodou, kesery, plastové vaničky a hlouček mužů v gumových brodících kalhotách. Rybník v Josefovském údolí mezi Adamovem a Křtinami v Moravském krasu na Blanensku byl ve čtvrtek ráno už téměř bez vody. Těsně u výpusti položili lesníci ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny podkladní síť, kterou krátce před devátou hodinou dopoledne začali postupně zatahovat.

Parádní „hadice“, líni a vzkaz od bobra. Lesníci vylovili rybník v Josefovském údolí v Moravském krasu na Blanensku. | Video: Deník/Jan Charvát

„Lovíme tady po dvou letech. V jarním období odtud putuje násada do rybníků v okolí, které jsou po podzimních výlovech poloprázdné. Například do křtinského arboreta. Tam se lovilo loni na podzim, ryby v něm teď budou dorůstat a znova se vyloví až zase za dva roky. S dnešní rybí násadou oslovíme i rybáře okolo,“ řekl Deníku na hrázi v Josefovském údolí šéf čtvrtečního výlovu Čestmír Šnoblt.

Před zátahem čekali v síti Křtinští několik desítek kilogramů dvouletých línů, podobně odrostlé amury, z toho pár větších a také několik kaprů. Zatímco zlataví líni se na začátku výlovu v síti třepotali v poměrně slušném množství, s amury to bylo o poznání slabší.

„Amurů bude celkově asi málo. Nasvědčovala tomu přes rok hladina, kde bylo hodně rostlinného zastoupení. Přitom to je potrava amurů. Vysazovali jsme sem malý plůdek a část zřejmě odlovil ledňáček, který tu dlouhodobě žije a úspěšně hnízdí. Několikrát jsem ho tady pozoroval a za půl hodinky v rybníku ulovil čtyři rybky jako nic. To ale nevadí. Takto to v přírodě prostě chodí. Navíc jsme v chráněně krajinné oblasti,“ dodal lesník.

Vylovili i úhoře říčního

V keseru ve čtvrtek dopoledne uvízl také parádní úhoř říční. Do rybníku se pravděpodobně dostal přes Křtinský potok z výše položených rybníků v Jedovnicích. Odhadem měl kolem sedmdesáti centimetrů. To je po rybářsku už pěkná hadice. „Byl hodný, že se nezavrtal do bahna a mohl jsem ho poměrně snadno vylovit,“ usmál se jeden ze členů lovící čety, který se představil jako Petr.

Rybník v Josefově začali lesníci podle Šnoblta odpouštět už ve středu. Hladinu snížili zhruba o půl metru. Na suchu se pak objevily nory, které vyhloubil bobr. Ten se před časem v této lokalitě usadil a pokácel už v okolí vodní plochy a nedalekého potoka několik vzrostlých stromů.

Boskovičtí rozdělí základní školu na tři. Část opozice žádala roční odklad

„Bobří činnost nám popravdě radost moc nedělá. Poškozuje hráz rybníka, naštěstí to zatím není nic fatálního. Polohrad si začal stavět na druhém břehu od hráze. Složil tu několik stromů,“ dodal Šnoblt.

Rybník se začne napouštět krátce po výlovu. Možná bude ještě krátce z velké části na suchu, aby si příroda poradila s rybami, které lesníci ve vodě nechtějí. Před dvěma lety to byl například invazivní druh střevličky východní. Dlouho bez vody však nebude, protože je zároveň nejvýznamnější lokalitou v Moravském krasu, kam každoročně na jaře táhnou tisíce obojživelníků k rozmnožování.