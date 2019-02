Ostrov u Macochy – Břehy rybníka obsazené rybáři. Nahozené pruty a ve vodě kapitální kapři a jeseteři. V zimě táhlo zase rybáře na rybník do Ostrova chytání pstruhů a štik na dírkách. Nyní je čekají poslední dny lovu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Klára Alešová

Tento komerční revír se koncem října totiž po několika letech zavírá. Patřil k nejatraktivnějším lovištím na Blanensku.

Obec získala dotace na odbahnění rybníka a protipovodňové úpravy jeho přítoku, potoka Lopače. S provozovatelem rybníka tak před časem ukončili Ostrovští nájemní smlouvu. Z rybníka chtějí udělat rekreační koupaliště.

„Je to škoda. Do Ostrova jsem jezdil rád. Hlavně v zimě na pstruhy. Pro rybáře nejen z Blanenska to byl hodně atraktivní revír. A povolenky k lovu cenově dostupné,“ řekl Jan Novotný z Blanska.

Nánosy bahna

Místo rybářů tak v březnu obsadí rybník s potokem bagry a stroje. O rok později už možná lidé s dekami a opalovacími krémy. Vedení obce chce, aby rybník měl ráz přírodního koupaliště. S pronájmem rybníka a lovem ryb v příštích letech ovšem nepočítá. Ani nemůže. Podmínky dotace totiž neumožňují v prvních letech po odbahnění masivní vysazení ryb. „Obecní rybník se čistil na konci šedesátých let. Teď jsou v něm místy určitě více jak půlmetrové nánosy bahna. O odbahnění rybníka se vedení Ostrova snažilo už v předchozích dvou volebních obdobích. Dotace se nám podařilo získat až nyní zároveň s penězi na protipovodňové úpravy na Lopači. Při větší vodě tam byla vždy bažina,“ uvedl starosta Ostrova Ondřej Hudec.

Podle něj rybník kromě odbahnění čeká oprava poškozené hráze, která už léta prosakuje. Dělníci upraví i břeh pod lesem a vyčistí koryto potoka Lopače, kde udělají několik tůní. V prvních dvou letech v rybníku nebudou žádné ryby. Poté jen malé množství. Úpravy přijdou na víc jak deset milionů korun, z nichž většinu pokryjí dotace.

Zároveň s odbahněním rybníka ještě musejí Ostrovští opravit tamní čerpací stanici splaškových vod. Ta celý projekt komplikuje. Oprava je totiž nákladná a Ostrovští na ni nemají peníze. Nyní se snaží domluvit se Svazkem vodovodů a kanalizací. „Oprava čerpačky bude stát přes dva miliony. Pro nás je to spousta peněz. Se svazkem se proto musíme na opravě domluvit,“ dodal Hudec s tím, že vyčištění rybníka a lepší podmínky ke koupání Ostrovští určitě uvítají. „Spousta lidí byla pro, aby se s rybníkem konečně něco udělalo a v létě se mohli koupat v čistější vodě. Ta byla špinavá a na dně spousta bahna. Za pronájem rybníka jsme nedostávali tolik peněz, aby to pro nás bylo zajímavé. Z rybníka tak raději uděláme přírodní koupaliště,“ dodal starosta.

Do konce října

Roman Kraváček, jenž měl rybník od obce poslední tři roky v pronájmu, si však myslí něco jiného. Podle něj je rybník v Ostrově určitě atraktivnější spíš pro rybáře než v létě pro koupání. „Ostrov leží v Moravském krasu. I v letních vedrech byla voda v rybníku studená. A kolik dní se tam dá v létě koupat? Nemyslím si, že když se rybník odbahní a nenasadí se do něj ryby, vydrží voda křišťálově průhledná,“ dodal Kraváček. Obci platil za pronájem rybníka jednapadesát tisíc korun ročně. „Rozhodnutí vedení obce respektuji. Že chtějí rybník odbahnit jsem věděl dopředu. Musejí dodržet podmínky dotace. Škoda, že kvůli nim se pak v rybníku nedají chytat ryby,“ poznamenal Kraváček.

Rybářská sezona končí v Ostrově třicátého října. Pátého listopadu se rybník téměř vypustí a rybáři ho vyloví. „Část ryb na místě prodáme. Lidé si můžou koupit třeba kapra na Vánoce,“ upřesnil Kraváček.