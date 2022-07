Podle předsedy letovického rybářského spolku Radka Zemánka, který na zmíněné nádrži hospodaří, předcházela obnovení lovu jednání s Povodím Moravy a stavaři. Neobejde se však bez řady omezení. Chytat se od pátku až do odvolání může totiž jen ve třech úsecích přehrady. Jeden z nich je ve směru od hráze po oplocení areálu jachtařského klubu. Druhý pak od staré silnice z Vranové u silničního mostu po konec pláže mimo míst umístění areačních zařízení s přívodním elektrickým kabelem. Třetí místo je od statku Svitavice po začátek zátoky Čína. V terénu je vše označeno tabulemi. „Je to z důvodu trvající rekonstrukce vodního díla. Pohybu těžké techniky, zachování bezpečnosti osob a výrazného snížení objemu vody a vodní hladiny v nádrži oproti normálu,“ informoval Zemánek.

BEZ KRMENÍ A LODÍ

Dodal, že hladina přehrady je stále upuštěná o více než sedm metrů. Rybáři nesmějí nově vnadit, používat krmítka a zavážet nástrahy. Lovit mohou jen ze břehu, chytání ze všech druhů plavidel je zatím zakázáno. „I když je lov na Křetínce omezený, tak je dobře, že došlo k jeho obnovení. Uleví se tak jiným revírům v regionu, které byly až dosud pod obrovským tlakem. Zprávy od rybářské stráže zatím naznačují, že například u některých menších rybníků na Blanensku je v úlovkových lístcích vykázáno mnohem více ryb, než obvykle,“ dodal šéf blanenského rybářského spolku Martin Sklář.

Přehrada u Letovic primárně zvyšuje průtoky v řece Svitavě, ochuzené odběry podzemní vody pro město Brno v prostoru Březová – Brněnec. Má za úkol také zachytit povodňové průtoky. Dalším využitím je rekreace a rybolov. V srpnu to bude rok, kdy Povodí Moravy zahájilo rekonstrukci hráze nádrže. Zajistí lepší protipovodňovou funkci a zvýší bezpečnost vodního díla. Po úpravách za 229 milionů korun by mělo odolat extrémní až desetitisícileté povodni. Součástí prací je také těžba sedimentů ze dna přehrady. Kromě zlepšení kvality vody se podle vodohospodářů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letních měsíců.

50 LET OD ZAČÁTKU STAVBY

Generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák uvedl, že práce na hrází probíhají plynule dle harmonogramu, dokončení stavebních prací je naplánované na duben 2024. „V současné době se stavební práce soustředí na nové spadiště a rekonstrukci odběrné věže. Ještě v letošním roce proběhne rekonstrukce vývaru a tělesa hráze. Počítáme také s kompletní rekonstrukcí skluzu, mostovky a instalací objektů, které mají modernizovat a zabezpečit provoz vodního díla Letovice,“ sdělil nedávno Gargulák.

Letos na jaře uplynulo od začátku výstavby zmíněné přehrady padesát let. Do provozu byla uvedena na podzim roku 1979 a náklady na její vybudování dosáhly bezmála 130 milionů korun. Má přes 110 hektarů a největší hloubka dosahuje více než sedmadvacet metrů. Kvůli přehradě přišly o svoje domy desítky lidí. Jak zaznamenala technická zpráva z roku 1978, bylo zbouráno na pětapadesát domů, a to v Lazinově a Dolním Poříčí, které patří ke Křetínu. Kronika Lazinova upřesňuje, že se zdemolovalo třicet dva domů i hasičská zbrojnice, Masákův mlýn či trafostanice. Řada domů zmizela rovněž v Dolním Poříčí. „Přesné číslo nevím, ale co jsem slyšel, tak část chalup byla zbourána, téměř by šlo říct, zbytečně, protože podle původních plánů měla být oblast zátopy větší, než je skutečnost,“ zavzpomínal před časem pro Deník Rovnost kronikář Křetína Bořek Procházka.