V konkurenci 254 špičkových týmů obsadili celkově osmapadesáté místo, když ulovili bezmála půl tuny kaprů. Bodovaly se ryby s hmotností nad pět kilogramů. „Byl to pro mě neskutečný zážitek, který jsem sdílel nejen s kamarády, ale také s tátou. To on mě přivedl k rybařině. Zároveň to byl extrémní lov. Ale také jsem získal velmi cenné zkušenosti,“ říká mladík, který se na zmíněný závod vypravil už podruhé. Loni ještě v pozici pomocníka a nyní už z pruty.

Balaton je jezero v župách Somogy, Veszprém a Zala v Maďarsku v Dunajské rovině. Je to největší jezero ve střední Evropě, právě pro jeho velikost se mu v maďarštině říká také Magyar tenger – Maďarské moře. Má rozlohu bezmála šest set kilometrů čtverečních.

„Je to opravdu obrovská voda a kaprů je tam nepředstavitelné množství. Velké ryby jsou ale mazané a není vůbec jednoduché je chytit. Při závodě hodně záleží na vylosovaném místě a správně zvolené taktice. Každý ročník je navíc jiný. Co bylo úspěšné minule, později už většinou nefunguje. V hlavní závodě se bodovali kapři nad pět kilo. Museli jsme proto zvolit jiný postup a přípravu než třeba na závodech pod Pálavou, kde se naopak bodují jen tři nejtěžší ryby,“ líčí rybář s přezdívkou Pápa.

Závod o třicet tisíc euro

V Maďarsku museli nachytat co nejvíce ryb, aby byli ve hře o prémii třicet tisíc eur. To znamenalo velmi hodně krmit. Do vody podle Papouška padlo za jejich tým Mikbaits – Kryston několik metráků krmení. Hlavě kukuřice a řepky. A také kuliček boilies.

„Může se to zdát jako extrémní množství, ale dvacet kilo kukuřice s řepkou na dně na této vodě dlouho nezůstane. Jezero je obrovské a kaprů je tu tolik, že krmení během chvíle vyluxují. Měli jsme obavy při losování, protože některá místa nebyla moc nadějná. Nakonec jsme chytali v severní části u městečka Tihany, kde ryby loni moc nebraly. Letos to naštěstí bylo jinak,“ popisuje průběh závodu Papoušek.

Záběry začaly přicházet už záhy a druhou noc jeho tým vytáhl asi deset bodovaných kaprů. A maraton záběrů se rozjel naplno. Chytalo se od sobotního poledne do pátečního rána. Šest nocí nonstop.

„Bylo to velmi náročné, ale zároveň napínavé a super. Poctivě jsme si to oddřeli a odměnou nám byly neskutečné zážitky. Nejvíce záběrů přicházelo v noci. Po záseku musel člověk většinou sednout do člunu a jet si pro kapra půl kilometru od břehu. Tam ho zdolat, položit na dno další montáž s nástrahou a jet s rybou na břeh, kde se ukládala do saku pro vážení. Kolikrát jsem vyjel na vodu, už opravdu nevím, mockrát. Naspali jsme za těch šest nocí asi jen dvacet hodin, ale stálo to za to,“ přibližuje extrémní podmínky Papoušek.

Naštěstí při závodě panovalo teplé počasí, i když silně foukalo. A proč lovci vyjížděli ryby zdolávat ze člunu, a tak daleko? „Při závodech v moderní kaprařině se to tak dělá. Jednak mají ryby ve větších vzdálenostech víc klidu, a nejsou tak opatrné. Dál od břehu je pak i šance na větší rybu. Při zdolávání na vodě se na takovou dálku navíc snižuje riziko, že kapr zajede do vázky nebo lovec uřízne šňůru o škeble. Na Balatonu je velmi mělko, a když člověk nahazuje ze břehu, kolikrát dohodí třeba jen do metrové hloubky a někdy ani to ne. Za břehu jsme nějaké kapry nachytali, ale nebylo jich tolik,“ dodává muž.

Během závodu se museli lovci potýkat také s častými průjezdy různých plavidel, která jim zamotávala montáže a trhala šňůry. Papouškův tým si vytyčil hranici půl tuny nachytaných kaprů. To se mu nakonec velmi těsně nepodařilo. Skončil na váze 488 kilogramů na osmapadesáté pozici. Zhruba dvanáctikilového kapra, který stanovenou metu překonal, chytili až několik minut po skončení závodu.

„Poslední noc jsme byli někde kolem čtyřicátého místa. Zariskovali jsme. Změnili taktiku a velikost nástrah. Pokoušeli jsme se vytáhnout opravdu velkou rybu přes dvacet kilo a zabojovat alespoň o prémii za nejtěžšího kapra. To se nám nepovedlo. Člověk k tomu potřebuje i pořádný kus štěstí. U největšího kapra jsme se dostali na váhu asi osmnáct a půl kilo. Nejtěžší kapr ulovený na závodě měl přes třicet kilogramů. Celkově si myslím, že se nám podařil v silné konkurenci parádní výsledek a moc jsem si to užili,“ říká mladý rybář.

Extrémní lov

V podobném světle to vidí i jeden z jeho parťáků Michal Veselý. Podle něj je IBCC jeden z nejextrémnějších závodů vůbec. Tým musí být připravený na každou situaci, což si vyžaduje pečlivou přípravu. „Tým musí být připravený trávit den i noc na vodě ve vlnách, tmě, dešti, odolávat silnému chladnému větru. To si žádá určitou lásku k rybařině samotné, aby to mělo ten správný náboj. Máme další zkušenosti a zážitky, které jsou nejcennější a je jedno, zda se člověk umístí na bedně či nikoli. Podstata je, že děláme, co nás baví. Celkové osmapadesáté místo s 488,09 kily bereme jako úspěch,“ píše závodník na sociální síti.

Vítězství a zajímavou prémii si z Maďarska nakonec odvezl jiný český tým. Nikl & Carp´R´Us 3 nachytal 1337,24 kilogramů kaprů.

Petr Papoušek se letos chystá ještě na tři závody. Na Slovensku chce při juniorském týmovém klání konečně prolomit sérii čtvrtých míst a atakovat stupně vítězů. Na podzim pak na Nových Mlýnech při akci Stairs2Hell vylepšit umístění z loňska. „Zároveň se chci pokusit posunout osobní rekord v hmotnosti uloveného kapra. Ten mám zatím lehce přes dvaadvacet kilo. Na bednu při závodě pod Pálavou by bylo ale potřeba ulovit tři takové ryby,“ směje se boskovický lovec.