Město tento krok od ledna kompenzuje zvýšením koeficientů u daně z nemovitostí. Přesto má podle zástupců adamovské radnice velká část adamovských domácností ušetřit. Hlavně těch vícečlenných. Hlouběji do kapsy naopak sáhnou někteří osaměle žijící lidé či majitelé více nemovitostí, firmy a dlužníci. „Městu tak z mého pohledu částečně odpadnou starosti s vymáháním dluhů u neplatičů za odpad a další administrativa. Daň z nemovitostí si pohlídá finanční úřad, který pak městu peníze přepošle,“ okomentoval novinku Jan Kořalka z Adamova.

Těm, kteří své závazky neuhradí do konce letošního roku, se naopak platba za odpad příští rok zvýší na sedm set padesát korun. Tato částka podle adamovských úředníků odpovídá současným nákladům na svoz odpadků. V minulosti ho město dotovalo. „Už jsem si to počítal. Dřív jsme měli za náš dům vyměřenou daň z nemovitosti necelých čtyři sta korun. Nově to bude přes tisícovku, ale zase nám odpadne platba za odpad. V případě, že bych za něj dlužil, tak příští rok platím za naši pětičlennou rodinu jen na popelnicích tři tisíce sedm set padesát korun. Měl bych tak ušetřit přes dva a půl tisíce korun,“ uvedl jeden z místních Martin Frňka, který se ženou a třemi dětmi žije v rodinném domku.

Dodal, že odpad v domácnosti pravidelně třídí a novinku vítá. „Osvobození od poplatku za stanovených podmínek vítám. Doma je nás pět a odpad dlouhodobě třídíme. Za týden tak naplníme maximálně dvě třetiny popelnice. Nově nastavená pravidla tak v našem případě lépe odráží skutečné využití služby,“ dodal muž.

Podle adamovského starosty Romana Piláta město před zavedením novinky vybralo na poplatcích za odpad asi dva miliony osm set tisíc korun ročně. Za stejné období přitom dluh obyvatel u těchto plateb dělal až čtvrt milionu. „Novým opatřením se postupně sníží zátěž města spojená s administrativou a vymáháním dlužných částek u plateb za popelnice. Problém byl také u nemovitostí, které majitelé pronajímali lidem bez trvalého pobytu ve městě a ti za odpad neplatili. Přitom ho produkovali,“ informoval Pilát.

Daň z nemovitostí majitelům bytů, domů, pozemků, garáží a dalších nebytových prostor vyměřuje finanční úřad. Lidem posílá složenky a daň má splatnost do konce května. Úřad pak městu vybrané peníze přeposílá. „Díra v rozpočtu po zrušení poplatků za svoz popelnic u poctivých plátců nebude. Peníze z velké části vybereme od domácností tím, že zvýšíme daň z nemovitostí. Asi třetinu pak zaplatí podnikatelé a firmy za nebytové prostory. Dohromady by to mělo být kolem tří milionů. Ušetřit by měly hlavně vícečlenné rodiny. Lidé, kteří žijí sami a mají například garáž, naopak zaplatí za rok o pár set korun navíc,“ upřesnil Pilát.

V místním zpravodaji pak radnice zveřejnila modelové příklady nových plateb. Majitel bytu o rozloze šedesát metrů čtverečních a s garáží dosud platil daň z nemovitosti zhruba tři sta šedesát korun ročně. Nově to bude přes třináct set korun. V případě, že nedluží za popelnice, mu příští rok odpadne platba sedm set padesát korun za svoz odpadu za každého člena domácnosti s trvalým pobytem.

Majitel rodinného přízemního domu o rozloze sto metrů, se zastavěnou plochou dvě stě padesát metrů, se zahradou tisíc metrů a garáží o rozloze dvacet metrů čtverečních nyní platil daň pět set dvacet korun. Nově to bude přes sedmnáct set korun s tím, že mu opět odpadne platba sedm set padesát korun za svoz odpadu za každého člena domácnosti s trvalým pobytem.