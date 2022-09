Podle ní a starostů okolních obcí kraj systematicky omezuje osobní železniční dopravu zejména na jednokolejné lokálce v úseku mezi Skalicí nad Svitavou, Boskovicemi a Velkými Opatovicemi. „Hodně se to očesalo, dřív jezdil ve špičce vlak po půl hodině,“ okomentovala nový jízdní řád nedávno jedna z cestujících na sociální síti.

Spoje kraj na zmíněné lokálce ruší v tuto chvíli bez náhrady. „Cestující tím přesouvá na stávající autobusovou linku 251. Ta je však u některých spojů přetížena. Cesta z Velkých Opatovic do Boskovic trvá asi čtyřicet minut oproti zrušenému železničnímu spoji, který jel přibližně pětadvacet minut,“ dodala Gerbrichová.

Víkend elektromobility ve Westernovém městečku oživila koňská show

Krajská mluvčí Alena Knotková Deníku Rovnost napsala, že změny ze zástupci obcí projednávali. Za rušením spojů na trati mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi je pak velmi nízký počet cestujících ve vlacích. „V průměru tam jezdilo ani ne deset lidí na vlak v nejsilnějším úseku trasy. V úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice byla důvodem rušení spojů vedle ekonomiky i stabilita jízdního řádu. Na autobusové lince 272 mezi Letovicemi a Velkými Opatovicemi pak došlo na zrušení večerního páru spojů, který byl prakticky nevyužívaný. Měsíčně přepravil asi čtyřicet cestujících. V současnosti není možné takové spoje financovat,“ vysvětlila Knotková.

Ke zmíněné autobusové lince číslo 251 poznamenala, že je sice pomalejší, na druhou stranu však obslouží centra obcí s podstatně více zastávkami. „Kratší docházkovou vzdáleností na zastávku se tak nižší rychlost linky kompenzuje. Řada železničních stanic na této trati totiž leží daleko od center obcí, včetně Velkých Opatovic,“ dodala krajská mluvčí.

Obcím ze severu Blanska vadí také to, že v polovině prosince dojde po ukončení roční železniční výluky na trase Brno – Blansko k utlumení přímého autobusového spojení z Jevíčka přes Blanensko právě do Brna. Nyní jezdí třikrát denně v obou směrech. Na úseku Brno – Blansko podle zástupců kraje dočasně nahrazuje náhradní dopravu za vlaky. Od prosince už má jet v každém směru jen jeden spoj.

Blansko: Ocelový kolos jede. Ve dvou minutách. Podívejte se na časosběrné video

Vytrhnout trn z paty při cestě vlakem z Boskovicka do Brna má v budoucnu takzvaná Boskovická spojka. Jedná se o přímé vlakové spojení druhého největšího města na Blanensku a krajské metropole. Zatím však stavba odhadem za dvě miliardy zůstává na papíře. Při stavbě Boskovické spojky je v plánu modernizace železniční stanice v Boskovicích i výstavba nové železniční zastávky Lhota Rapotina.

Právě v této obci jsou dlouhodobě proti výstavbě. Před pár lety se vyjádřili nesouhlasně ke stavbě železniční trati i v místním referendu. „Je to megalomanská stavba, kdy tady někdo chce postavit šestimetrový násep, na náspu teprve bude protihluková stěna, v některých místech i dva a půl metru. Jestli někdo říká, že to nemá vliv na krajinný ráz, co to je za řeči," řekl Deníku před časem starosta Lhoty Rapotiny Michal Sedlák.

Železniční stanice Boskovice se stane koncovou pro přímé osobní vlaky z Brna. Má tam vzniknout také terminál pro přestup na autobusy. „S tím se pojí výhody jako nasazení moderních vozových jednotek, taktové intervaly dopravy a celkové zvýšení bezpečnosti a kultury cestování, včetně provázání s autobusovou dopravou. Lidem se tak usnadní cesta do krajského města například za zaměstnáním," sdělil již dříve mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Vlaky linky S2, které budou tuto trasu obsluhovat, budou mít dojezdový čas mezi Boskovicemi a Brnem devětatřicet minut, mezi Boskovicemi a Blanskem čtrnáct minut.