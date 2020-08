„Městys vlastní dům na náměstí. Býval to kdysi hostinec se sálem, po válce sloužil jako agitační středisko a v devadesátých letech tam krátce byla i prodejna nábytku. Dům je v tak špatném stavu, že se ho nevyplatí opravovat, proto ho chceme strhnout a vystavět místo něj Spolkový dům s velkým sálem pro kulturní akce, který nyní v městysi chybí,“ řekl starosta městyse Aleš Luksch.

Jak dodal, městys již zadal příslušnou studii. „Zastupitelstvo na svém zasedání příští pondělí projedná žádost o dotaci z programu na obnovu brownfieldů. Další postup závisí na výsledku žádosti. Pokud uspějeme, pustíme se do práce bezprostředně. V ideálním případě by Spolkový dům mohl stát do dvou let,“ odhadl starosta.