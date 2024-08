Dva roky. Tak dlouho je lom Seč u Rudice v Moravském krasu na Blanensku přírodní památkou. Je v majetku Mendelovy univerzity v Brně a starají se o něj lesníci ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Obec Rudice má v režii přilehlé parkoviště, kde funguje toaleta a stará se o přilehlé okolí. Na stezce v lomu nyní přibyly nové informační tabule, z nichž se návštěvníci dozvědí o jeho historii i z oblasti geologické minulosti.

„Častá otázka totiž zní, jak se zdejší krajina utvářela, k čemu se písky z lomu využívaly a proč jsou tak barevné. Věříme, že otázky budou tímto zodpovězeny a příchozí si užijí cestu po stezce od prvního panelu až do hloubky lomu, kde čeká pokračování,“ informovali o novince Křtinští na webu lesního podniku.

V povrchovém dolu Rudice – Seč se začaly těžit jíly a písky v polovině minulého století až do roku 1993. K lomu přiléhal schválený dobývací prostor. Po delších jednáních mezi vlastníkem pozemků – Mendelovou univerzitou, obcí Rudice, Českým báňským úřadem a Správou chráněné krajinné oblasti Moravský kras bylo dohodnuto oficiální uzavření lomu pro těžbu, zrušení dobývacího prostoru a vyhlášení lomu přírodní památkou s omezeným vstupem. Po jeho obvodu jsou rozmístěné informační a zákazové tabule.

„V lomu není možné jezdit na kolech nebo na koních. Ani vstupovat do něj se psy. Dále platí obecné zákazy z dřívějších let, které se týkají rozdělávání ohňů, stanování, zakládání skládek a vjezdu motorovými vozidly. S koupáním problém nemáme. Návštěvníci by měli na prvním místě ale pamatovat, že nemají vstupovat pod kolmé stěny a lézt do pískových převisů,“ informoval již dříve za Správu CHKO Moravský kras Antonín Tůma.

Lom má půdorys přibližně sto osmdesát na sto metrů a je hluboký mezi dvaceti a třiceti metry. Nachází se na takzvané Rudické plošině. Červené a hnědé vrstvy, které na stěnách lomu probleskují, jsou důkazem přítomnosti sloučenin železa, nachází se ve spodnějších vrstvách. V nadložních vrstvách je zase možno sledovat křemenné písky, červenavé železité pískovce, kaolinické jíly. Tyto vrstvy obsahují také pazourky, rohovcové konkrece a křemité geody.

A co je předmětem ochrany? „Jedná se o spodnokřídové sedimenty označované jako rudické vrstvy, takzvané geologické varhany s nálezy křemenných geod, fosilií a jurských rohovců. Předmětem ochrany jsou i společenstva tůní a rozvolněné trávníky písčin s ojedinělou vegetací, například s plavuní vidlačkou, a také populace obojživelníků,“ upřesnili zástupci ŠLP Masarykův les Křtiny.