/FOTO, VIDEO/ Ve stanu leží na nosítkách mladý muž. Se staženou zraněnou nohou, napojený na přístroje. Přivřené oči. Kolem něj kmitají zdravotníci. Tlak osmdesát na šedesát! „Hned vám pomůžeme. Jak bude žilka, nachystej infuzi,“ dává instrukce kolegovi jeden z lékařů a souběžné udílí ostatním parťákům pokyny do vysílačky. Do stanu vzápětí přinášejí dalšího muže, který utrpěl rozsáhlé popáleniny. Takto členové Emergency Medical Teamu CZ (EMT CZ) nacvičovali v Rudici na Blanensku ostrý zásah.

V Rudici na Blanensku cvičil speciální zdravotnický tým. V minulosti zasahoval v Nepálu po zemětřesení. | Video: Se souhlasem FN Brno

„Cvičení mělo za úkol ověřit připravenost a koordinaci týmu v simulovaných situacích, jako je například zemětřesení. Nacvičovala se takzvaná triáž - rozřazování pacientů podle závažnosti zranění. Scénáře zahrnovaly různá zranění od otevřených zlomenin po popáleniny, a dokonce i simulovaný porod,“ přiblížila Deníku Rovnost dvoudenní akci mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Speciální mobilní uskupení dříve známé pod označením Trauma team České republiky se skládá z lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Jeho hlavním posláním je poskytování odborné zdravotní péče přímo na místě mimořádných událostí nebo katastrof po celém světě. V minulosti byl nasazen jako zdravotnická humanitární pomoc například po ničivém zemětřesení v Nepálu ve městě Melamchi.

V Rudici kvůli cvičení postavili zdravotníci tento týden stanové městečko. To mělo v polních podmínkách pod plachtami několik improvizovaných ambulancí a centrální šapitó. „V reálných podmínkách máme různé možnosti, záleží na dostupném prostoru. V Rudici jsme měli optimální variantu s centrálním šapitó a připojenými stany. Jsme také vybaveni pro ošetření infekčních pacientů, což zdůraznila pandemie koronaviru," poznamenal lékař a vedoucí speciálního týmu Milan Krtička.

Klíčovým aspektem podobných cvičení je spolupráce mezi lékařskou a logistickou složkou a proto se pravidelně opakují. V současnosti se speciální mobilní formace snaží získat certifikaci od Světové zdravotnické organizace (WHO), což by znamenalo její zařazení mezi globální zdravotní týmy.

„Součástí cvičení bylo monitorování jednotlivých činností mentorem z WHO, tak abychom co nejdříve dosáhli certifikace v rámci transformace týmů do celosvětových kritérií. Doufáme, že bychom vše měli splnit během příštího roku. Požadavky na výjezdy vznikají na základě mimořádných situací ve světě, které se vyhodnocují a následně mohou být týmy nasazeny,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Brno Ivo Rovný.

Dodal, že tým je aktuálně ve fázi transformace podle směrnic WHO. Kromě tradičních chirurgických oborů se rozšiřuje o další specializace, včetně gynekologie a pediatrie. Logistickou podporu poskytují členové speciální hasičské jednotky z Prahy, která se specializuje na záchranu lidí ze suti, výšek a hloubek po mimořádných událostech a přírodních katastrofách.