/FOTO, VIDEO/ Vydatný déšť ve druhé polovině týdne rozvodnil řeku Svitavu na Blanensku. Její hladina po suchých letech vystoupala na jaře na hraně s Brněnskem až na úroveň prvního povodňového stupně. Ten byl v sobotu ráno na spadnutí na jezu v Bílovicích nad Svitavou. Podle orientačních údajů povodí Moravy tam v sedm ráno naměřili průtok necelých 24 kubíků vody. Běžně tam tečou necelé tři i méně. Na silnici mezi Adamovem a Bílovicemi voda zatopila podjezdy pod železniční tratí. Ty byly na několika místech průjezdné jen jedním pruhem.

Rozvodněná řeka Svitava zatopila poblíž Adamova silnici. Povodeň pokazila svátek pstruhařů. | Video: Deník/Jan Charvát

Podle mluvčího vodohospodářů Petra Chmelaře by se měla situace během soboty uklidňovat. „Z pátku na sobotu dochází k postupnému ustávání srážek. Nejvyšší srážky za posledních šest hodin spadly v oblasti Vranova (11,9 mm) a Jemnice (9,1 mm). Na zbytku povodí Moravy nepřekročily 6 mm. Dispečeři Povodí Moravy situaci monitorují a na vodních dílech manipulují operativně dle aktuální situace,“ informoval Chmelař.

Z jarní velké vody jsou rozčarovaní rybáři. V neděli měli na pstruhových vodách zahájit sezonu. Na ni čekali bezmála pět měsíců. Například na Svitavě si na většině úseků můžou nechat zajít chuť. Nasazené pstruhy a kapry voda zřejmě spláchla daleko po proudu a zvýšená hladina nedělní lov asi stejně nedovolí. „Samozřejmě jsem z toho rozčarovaný. Krabičky plné nástrah a zůstanou asi ještě týden zavřené. Na pstruhy jsem se moc těšil. Přemýšlím, jestli nezajedu víc proti proudu do Letovic pod přehradu Křetínku, kde by to nemuselo být kvůli velké vodě tak špatné. Nebo pojedu někam na kapry a na pstruhy se vypravím, až voda na Svitavě opadne,“ řekl Deníku Rovnost jeden z adamovských rybářů Radim Baisa.