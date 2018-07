Rozšíření silnice u kostela? Dělníci mají skončit v září

Adamov – Úzká silnice s táhlou zatáčkou. Z jedné strany plot a zdi domů. Z druhé pak opěrná zídka. Úsek pod kostelem svaté Barbory v Adamově na Blanensku považují řidiči za jedno z nerizikovějších míst ve městě. „Projíždím tudy opatrně. Pod kostelem je silnice zúžená a když tam najede autobus nebo dvě auta naráz, je problém,“ řekl Miroslav Svědínek, který místem jezdí denně. Na rozšíření silnice dělníci pracují už od podzimu, stále ale nejsou hotoví.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Zatím vyměnili starý vodovod, kanalizaci a kabely veřejného osvětlení. Nyní dokončují novou opěrnou zeď. „Spousta lidí se ptá, proč to tak dlouho trvá. Za mě je to nejnáročnější projekt ve městě za poslední léta. Hlavně na koordinaci práce. Náročná byla přeložka sítí. Navíc jsme silnici nemohli zavřít, protože se jedná o jedinou přístupovou cestu do sídliště Horka a jezdí tudy autobusy,“ řekl k opravám na 125 metrů dlouhém úseku v ulici Osvobození adamovský starosta Roman Pilát.



Dopravu na místě řídí semafory. V příštích dnech se dělníci přesunou na druhou stranu silnice, kde založí obrubníky. Nakonec přijde na řadu nový povrch silnice. „Hotovo má být na začátku září,“ upřesnil Pilát. Celkem mají opravy přijít na přibližně osm milionů.