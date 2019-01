Jasinov, Zábludov – Dostat se z Jasinova do Zábludova představuje pro lidi z obou obcí velké dobrodružství. Jediná spojnice, kterou se dá autem mezi vesnicemi projet, je totiž podle místních v katastrofickém stavu. Na vozovce musí kličkovat mezi hlubokými dírami. Novou vrstvou asfaltu přitom silnici pokryli před pěti lety.

Ilustrační foto | Foto: ARCHIV

„Novou silnici tam dělali v roce 2005. A hned v tom následujícím ji museli spravit, protože už se začala rozpadat. Pak ji bylo nutné opravovat každý další rok a stejně je silnice pořád v hrozném stavu,“ popsal Ladislav Bednář z Jasinova.

Na to, že nový povrch pokládali silničáři na vozovku před pár lety, silnice nevypadá. Slabá vrstva asfaltu totiž na velkou zátěž nestačí. „Silnice se sice opravovala asi před pěti lety, ale tenkrát jsme na ni dali jen tenkou asfaltovou vrstvu. A ta pro tamní provoz nestačila,“ připustil šéf blanenských silničářů Miloš Bažant.

Podle Bažanta se lidé z obou obcí můžou těšit na nový hladký asfaltový povrch vozovky už za pár týdnů. „Silnice je opravdu rozpraskaná, i když to tam zase tak hrozné není. Ale máme v plánu ji spravit. Už jsme udělali fotky, silnici bychom chtěli opravit tak do konce května,“ uvedl Bažant.

Komplet nového asfaltového koberce se ale řidiči nedočkají. V následujících týdnech silničáři na vozovce vyřežou a vyspraví z poničeného povrchu jen některá místa. Podle Bažanta to stačí. „Důležité je, aby do vozovky přestalo zatékat. K tomu musíme co nejdřív vyříznout z asfaltu čtverce a vyměnit je,“ vysvětlil šéf silničářů.

