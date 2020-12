Zastupitelé ho schválili tento týden a operuje s částkou 571,5 milionu korun. „Z mého pohledu je pozitivní, že se podařilo v této nelehké době sestavit vyvážený a proinvestiční rozpočet. Nebylo to jednoduché, protože musíme u příjmů kvůli epidemii koronaviru počítat s výpadky v řádech desítek milionů. Nevíme také, jaké budou kompenzace od státu ohledně zrušení superhrubé mzdy a v jaké podobě bude nakonec přijato,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.

Na investice půjde příští rok téměř třicet procent rozpočtu, to je bezmála 170 milionů korun. Blanenští zastupitelé odhlasovali také nový úvěr na 60 milionů korun s šestiletou splatností, ze kterého chtějí pokrýt další práce na přístavbě základní školy v ulici Rodkovského. „Úvěr je pro nás v tuto chvíli výhodnější, než použít peníze, které máme na účtu dlouhodobě uložené na zhodnocení,“ dodal Crha.

Pirát proti

Proti návrhu rozpočtu hlasoval jediný z přítomných zastupitelů. Zbyněk Pokorný za opoziční Piráty. „Rozpočet je stejně jako v minulém roku výborně připravený. Nicméně pro něj nezvednu ruku. Obsahuje jednu položku, šest milionů na mobilní kavárnu po hotelu Dukla. Už loni jsem navrhoval, aby byla z rozpočtu vyjmuta. To je ten důvod, proč jsem hlasoval proti,“ uvedl Pokorný.

Tento projekt na prostranství po zbouraném hotelu Dukla v minulosti řada místních kritizovala. Podle nich jsou to vyhozené peníze. „Nestavět kavárnu, nehledat nájemce. Raději posílit zázemí pro kulturní akce konané na Poduklí. Zastřešit, udělat šatnu, kde bude například i okénko na prodej občerstvení,“ okomentoval situaci na sociální síti jeden z místních Petr Kavka.

Blanenský rozpočet na příští rok počítá také se stavbou kruhového objezdu na průtahu městem na křižovatce ulic Poříčí a Mlýnská. Do jeho výstavby by se měli dělníci pustit ve druhé polovině roku. Proti rondelu protestovali obyvatelé bytovky, která stojí u současné křižovatky. Po jeho výstavbě se obávali zvýšení hluku a prašnosti. Auta totiž měla jezdit blíže pod jejich okny než nyní.

Klíčové investice v Blansku v roce 2021



Přístavba ZŠ TGM 48,5 milionu



Silnice Klepačov, Lažánky, Brněnská, Dvorská 17,7 milionu



Nemocnice Blansko investice 7 milionů



Přemostění na Staré Blansko 6,2 milionu



Kavárna Dukla 6 milionů



Úpravy sídliště Zborovce 6 milionů



MŠ Dvorská elektroinstalace 4,5 milionu



Okružní křižovatka Poříčí x Mlýnská 4 miliony (další 4 miliony zaplatí kraj)



ZŠ Erbenova elektroinstalace 4 miliony



Dělnický dům elektroinstalace a vzduchotechnika 4 miliony

Několik let se místní odvolávali ke krajskému úřadu. Poukazovali také na formální pochybení a postupy blanenských úředníků při přípravě projektu. Poslední odvolání kraj zamítl koncem října.

„Křižovatka před sportovním ostrovem se musí řešit. Je problematická, o tom není sporu. Ale nemyslím si, že kruhový objezd je to správné řešení,“ řekl před časem Deníku blanenský opoziční zastupitel za hnutí Ano Jan Nečas.

Podle něj ve vedení města chybí dlouhodobě dopravní koncepce. „A hlavně není vypracovaná odborná studie, která by posoudila tuto křižovatku i se sousedními kruhovými objezdy na průtahu. Za chvíli jich tu bude pět na zhruba dvou kilometrech. Nikdo neví, co to s dopravou udělá,“ dodal.

Na příští rok vyčlenilo město peníze také na opravu silnici v ulici Dvorská v úseku od kruhového objezdu po tamní základní školu, opravu průtahu městem. Rozsáhlými pracemi se počítá také v ulici Brněnská, kde se na části nákladů bude podílet svazek vodovodů a kanalizací a kraj. Práce v rozsahu zhruba 26 milionů korun tam počítají s novým vodovodem, kanalizací, opravou sítí, novým povrchem silnice a chodníky.

Město investuje i do zázemí škol. Ve školách Erbenova a Dvorská mají dělníci udělat novou elektroinstalaci. Ve sportovní hale ASK Blansko budou nové toalety a v Dělnickém domě pak nová vzduchotechnika.

„Rozpočet je ve své podstatě vyrovnaný. Zároveň se udržely investice, které Blansko posunou dopředu. Mezi nimi je zcela zásadní projekt přemostění a podchodu na Staré Blansko. Pokud bychom to nyní neuskutečnili, tak je to tabu na dalších 20 let. Stejné je to se stavbou nové jídelny a kuchyně ZŠ TGM. Neměli jsme důvod takto nastavený rozpočet nepodpořit,“ uvedl zastupitel za KSČM a předseda kontrolního výboru Stanislav Navrkal.