„Postupně došlo k úpravám dopravního značení, aby si ho řidiči lépe všimli a bylo srozumitelnější. První dny byl problém s motoristy, kteří jezdili po paměti. Teď se nám dost často stává, že lidé vjíždějí ve směru od Palavy do jednosměrky ke gymnáziu. Většinu přestupků se stále snažíme řešit domluvou, ale v některých případech je pokuta na místě,“ řekl Deníku šéf Městské policie Blansko Martin Lepka.

Strážníci upozornili zástupce města na špatné rozhledové podmínky na křižovatce k Zámecké sýpce, kudy vede objízdná trasa. Kvůli zaparkovaným autům, která tam ale stojí legálně. „Já tam problém nemám. Bydlím přímo v Palavě a na objízdné trase projíždím v pohodě. Jen se vyhýbám křižovatce před lázněmi, kde je velký problém odbočit doleva ve směru na Brno. Navíc teď, když je tam odkloněný provoz z centra,“ uvedl jeden z blanenských řidičů Karel Kaláb.

Na průtahu městem v ulicích Poříčí a Svitavská se však kvůli uzavřenému centru nyní tvoří častěji kolony. „Omezení v dopravě jsou. Projevuje se to zejména ve špičce v okolí kruhového objezdu u výškové budovy. Oficiální stížnosti kvůli tomu ale neevidujeme. Možná že i díky tomu, že v nouzovému stavu při omezení služeb a fungování škol nejsou kolapsy v dopravě nijak extrémní v porovnání s běžným provozem. Situaci v centru komplikuje spíš blízký železniční přejezd a uzavřené závory,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Pracují i o víkendech

Opravy v centru podle ní postupují rychle a na některých úsecích i s předstihem. Na náměstí Republiky pracuje stavební firma také o víkendech. Na to si ale někteří místní stěžují. Vadím jim hluk. „S negativními ohlasy jsme se setkávali hlavně ze začátku stavby. Oficiálně se na město ale obrátila jen zástupkyně místních prodejců s dotazem ohledně parkování zásobování. To je umožněno na parkovišti na Poduklí, kde je po dobu oprav parkovné za korunu na první dvě hodiny. A je zkrácená doba placeného parkování jen do čtyř hodin odpoledne,“ doplnila mluvčí.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Podle tajemníka Svazku vodovodů a kanalizací Petra Tioky je vodovod v centru okresního města starý bezmála sto let a patří mezi nejstarší potrubí ve městě. „Pokud by se kompletně nevyměnilo, bylo nebezpečí havárie velmi reálné,“ uvedl.

Doplnil, že oprava kanalizace a vodovodu v této části města vyjde Svazek včetně projektové dokumentace na bezmála deset milionů korun. Město za nové povrchy silnic a chodníků zaplatí kolem šesti milionů.

V Blansku letos počítají s dalšími dopravními komplikacemi. Po uzavírce středu města má totiž v létě přijít na řadu stavba kruhového objezdu v ulici Svitavská na hlavním průtahu. Ta prakticky zahájí budování nového silničního mostu do lokality Staré Blansko. Souběžně mají dělníci začít stavět ještě další kruhový objezd o několik set metrů dál v ulici Poříčí.