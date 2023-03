Důvodů, proč lidé pijí, je celá řada. Někdo pije, protože mu alkohol dodává v životě energii. Jiný tím řeší špatnou náladu a úzkost. Takoví klienti k nám do ambulance chodí často. Dalším spouštěčem, o kterém se moc nemluví, je tlak okolí. Společnost vnímá pití alkoholu jako společenskou záležitost, což někteří jedinci nemusí zvládnout.

Ubývá, nebo naopak přibývá počet alkoholiků za poslední dva roky?

Zájem o naše služby pozvolná stoupá od začátku pandemie v roce 2020. Během pandemie a s ní spojených lockdownů se mnohým lidem změnil pracovní režim. Ze dne na den začali pracovat z domu, nemohli se vídat s přáteli, chodit mezi lidi. To znamenalo i větší riziko, že doma častěji sáhnou po alkoholu. Po pandemii covidu začala válka na Ukrajině, na kterou nasedají další obavy lidí a vyšší míra stresu. S tím vším souvisí i to, že k nám lidé přicházejí v horším psychickém stavu než dříve.

Jak se pozná, že je člověk závislý?

Základním kritériem může být například to, jak moc je těžké se alkoholu vzdát. A to klidně jen na určitou dobu, řekněme třeba na měsíc. Čím více je závislost na alkoholu rozvinutá, tím obtížnější je pro člověka fungovat v běžném režimu. To znamená starat se o rodinu, chodit do práce a plnit běžné úkoly. Zprvu může mnohým lidem alkohol v těchto činnostech pomáhat, ale brzy se naopak mění v přítěž.

Co potom s tím?

První věc je si závislost vůbec připustit. Klienti mají několik možností. Mohou kontaktovat naše centrum a přijít se poradit sami nebo s doprovodem někoho blízkého. Vzhledem k tomu, že problém obvykle zasahuje širší okolí klienta, vítáme, když se do jeho řešení zapojí i rodina.

Jak dlouho vyléčení trvá?

Na tuhle otázku není předem daná odpověď. Některému klientovi stačí pouze znovunastartování do života. Sám si najde důvod a motivaci k tomu, aby s pitím přestal a po několika poradensky zaměřených sezeních je naše společná práce u konce. S jinými klienty se setkáváme pravidelně i několik let a jdeme hodně do hloubky. K tomu slouží psychoterapie.

Jak to se závislostí na alkoholu vypadá v Jihomoravském kraji?

Nebezpečně ve větším množství v Česku konzumuje alkohol odhadem až dvacet procent dospělých. Náš kraj není výjimkou. Jenom u nás v ambulanci jsme loni pracovali s 232 alkoholiky, z toho bylo 128 mužů a 104 žen. Mezi naše klienty patří také rodiny závislých a osoby blízké. Téma závislosti na alkoholu se totiž nedotýká jenom samotných závislých. Byli jsme dokonce nuceni zavést čekací listinu, protože zájem klientů převyšuje naše kapacity.

Projevuje se závislost jinak u žen než u mužů?

Ne, u obou pohlaví se projevuje se víceméně stejně. Ženy oproti mužům s problémem častěji bojují samy. Věkový průměr u žen alkoholiček, které docházejí do našeho centra, se pohybuje okolo čtyřiceti let. Ženy popíjí častěji doma v soukromí, takže mnohdy nikdo z jejich okolí o závislosti vůbec netuší. Muži častěji než ženy konzumují alkohol na veřejnosti v hospodách nebo barech.

Jak vlastně vypadá ambulantní léčení?

Naše centrum nejčastěji navštěvují lidé, kteří si problém s alkoholem přiznají a chtějí s ním něco dělat. Přicházejí z vlastní vůle nebo s blízkým člověkem, nejčastěji partnerem. Individuální konzultace probíhají formou rozhovoru a trvají padesát minut. S partnery nebo rodinou pracujeme hodinu a půl. Během úvodních setkání mapujeme situaci, ve které se klienti nacházejí. Jak často pijí, co je k tomu vede a tak dále. Je také důležité, aby si klient vytyčil cíle, ke kterým se chce v terapii ubírat. Někteří volí razantní změnu a rozhodnou se pro úplnou abstinenci. Jiní zkouší tzv. kontrolované pití. Závislost je ovšem vždy projevem hlubších problémů a pokud má být psychoterapie účinná, musí postupně rozkrývat i skrytá témata.

Můžete na závěr jen vysvětlit rozdíl mezi psychiatrem, psychologem a adiktologem?

Psychiatr je lékař, který může předepisovat léky a psychofarmaka. Zatímco psycholog absolvoval magisterské studium v oboru psychologie. Může se uplatňovat jako klinický psycholog, psychoterapeut, případně v dalších oblastech jako je personalistika, dopravní psychologie, výzkum a podobně. Psychoterapeut se věnuje duši člověka. Nepracuje pouze s lidmi, kteří trpí psychickou poruchou. Ale pomáhá také s řešením běžných potíží, případně s klienty pracuje na jejich osobním rozvoji. Psychoterapeut musí mít splněný několikaletý akreditovaný výcvik. Adiktolog v obecné rovině je odborník, který léčí klienty se závislostí. Sem spadá alkohol, drogy, hazard a jiné. Adiktolog může být vystudovaný lékař, psycholog, ale i sociální pracovník, existuje však také speciální studijní obor adiktologie.