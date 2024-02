Od varianty rozdělení školy si slibují jednodušší a pružnější provoz, investice a rozvoj jednotlivých pracovišť. „Tehdy bylo sloučení škol politickým rozhodnutím. Jeho důvody nyní pominuly. Vracíme se k tomu, co zde historicky fungovalo. Neobjevujeme nové světy,“ okomentoval jedno ze dvou stávajících řešení Pernica.

U varianty rozdělení školy na tři samostatné subjekty odhadují Boskovičtí náklady na milion korun. Zejména na pořízení výpočetní techniky. Zásadní navýšení zaměstnanců nečekají.

„Deset let jsem dělala zástupkyni rodičů na škole v Sušilově. Dlouhodobě jsem cítila nespokojenost rodičů, pedagogů i žáků se současným stavem, který už za mě byl neprůchozí. Když se škola rozdělí na tři bude mít každá svůj akční plán a nebude svázaná jedním centrálním vedením. Jsem ráda, že se ta diskuze o rozdělení spustila“ řekla jedna z diskutujících maminek.

Pokud zastupitelé rozdělení školy odhlasují, začnou úředníci pracovat na zřizovacích listinách. Zápis do rejstříku by se mohl uskutečnit letos v květnu a začít s plánováním školských obvodů. Zápis na konkrétní základní školu pak bude v dubnu příštího roku. Příprava a realizace technických kroků rozdělení je namyšlená na srpen 2025, tak aby na podzim už mohly školy fungovat samostatně.

Letos také končí šestiletý mandát dosavadnímu řediteli Základní školy Boskovice Vladimíru Ochmanskému. Výběrové řízení bude vypsáno zanedlouho bez ohledu na to, jak budou zastupitelé o budoucnosti školy hlasovat.

„Pokud se odhlasuje, že se škola nerozdělí, vypíše se hned po zastupitelstvu výběrové řízení na ředitele. V případě rozdělení bude výběrové řízení s jasným zadáním pro nového ředitele. Připravit rozdělení školy. Je vysoce pravděpodobné, že vítěz tohoto konkurzu pak bude následně ředitelovat jedné ze tří škol,“ uvedl boskovický radní Radek Pernica.

Část boskovické opozice má za to, že rozdělení škol přinese problémy. Zástupci občanských demokratů tvrdí, že jde proti současné koncepci a politice ministerstva školství, kdy je dnes trend naopak školy slučovat a ne rozdělovat.

„S rozdělením škol na tři samostatné subjekty bude muset dojít ke vzniku spádových obvodů. Kde dítě bydlí, tam bude chodit do školy. Už nyní se ale mluví o udělování výjimek například pro sourozence stávajících dětí na škole. Podle jaké klíče budou tyto výjimky udělovány a po jak dlouhou dobu? Tuto otázku nikdo nezodpověděl a domníváme se, že možné u veřejnosti způsobit velké množství zlé krve,“ uvedl místopředseda boskovické ODS Martin Staněk.

