Rozbombardované Blansko. Ve sbírce má i snímky z války

Blansko /FOTOGALERIE/ – Stavba blanenských škol, Ježkovy továrny či koupaliště. I tyto milníky v historii města zachycuje sbírka starých pohlednic tamního galeristy Pavla Svobody. „Nejcennější jsou pro mě pohlednice z roku 1900, protože jsou nejstarší,“ říká nadšenec. Jeho zálibě se věnuje další díl pravidelného seriálu Deníku Rovnost Co soused, to sběratel.

Kromě pohledů sbírá Svoboda i staré listiny a plakáty. „Ty mi lidé sami nosí. Nejvíc si ale vážím sbírky fotografií z období druhé světové války, které zobrazují, jak bylo Blansko rozbombardované,“ říká nadšenec.

Mapuje, jak město vypadalo a jak se proměnilo od historie do současnosti. „Začal jsem, když jsem pracoval v knihovně. To znamená, že pohledy sbírám tak pětadvacet let,“ odhaduje Svoboda.

KDO JE PAVEL SVOBODA

Narozený: v roce 1952

Bydliště: Blansko

Čím je zajímavý: Napsal a vydal tři knihy o historii Blanska. Sbírá staré pohlednice, které vystavuje a využívá ve svých publikacích.

Nová výzva: Chystá se vydat svou čtvrtou knihu, ve které se věnuje blanenským sochám.



Zaměřuje se jen přímo na Blansko, nikoli na okolí, a kromě pohledů sbírá také starou literaturu o okresním městě. Oboje pak využívá při psaní knih o historii města, které vydal už tři.



K pohlednicím se dostal přes různé sběratele, burzy a výměny. „Nedívám se na to, jakou mají hodnotu, ale posuzuji je z historického a faktografického hlediska,“ říká Svoboda.



Dnes má ve své sbírce přibližně 250 kousků, od nejstarších až po novější. Svoboda není člen žádného spolku sběratelů, je amatér.



Podle svých slov by rád sbíral pohlednice dál, ale už jich na trhu nebo burzách moc není nebo jsou příliš drahé. „Samozřejmě existují ještě nějaké staré kusy, které jsou ale pro mě nedostupné, protože stojí několik set korun, jedna třeba i šestnáct set,“ doplňuje sběratel. Nemá tak například úplně první pohlednice v originálním tiskopise, vlastní ale jejich kopie.



Kromě sbírání pohlednic řídí své dvě galerie – Galerii Ve Věži a Galerii Jonáš. Založil antikvariát se zaměřením na regionální literaturu Blanenska, pořádá zájezdy do divadel, vlastivědná putování, výstavy, koncerty a besedy. Organizuje také burzu starých pohlednic a tisků, na kterou zve pravidelně sběratele z celého okolí.



Pohlednice pak vystavuje například v blanenské knihovně nebo muzeu. „Je výborné, že Pavel Svoboda takto lidem přibližuje historii Blanska,“ oceňuje bývalého kolegu knihovnice Pavlína Gargošová.



Dodala, že spolupracují například, když knihovna shání nějakou publikaci. „Pavel Svoboda nám ji přes svůj antikvariát několikrát dodal. Do budoucna určitě uvítáme, když přijde s další výstavou, rádi mu vyjdeme vstříc,“ slibuje knihovnice.

Doplnila, že v cyklu přednášek Blanenské univerzity (nejen) pro seniory letos Svoboda vystoupí se svojí přednáškou o historii Blanska.



Také místním obyvatelům je sběratel pohlednic dobře známý. Jiří Kučera, který se rovněž zabývá historií Blanska, jeho práci chválí. „Je určitě záslužná a má smysl, oceňují to všichni lidé, kteří si rádi prohlédnou, jak Blansko dřív vypadalo,“ řekl. Podotýká, že v letošním roce město vydá jeho v pořadí čtvrtou publikaci, která se týká soch v Blansku.

TEREZA HANUSOVÁ