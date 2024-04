/FOTO, VIDEO/ Páteční dopolední jízda se na Blanensku prodražila desítce řidičů. Zachytil je policejní radar při předem avizované celorepublikové akci Speed Marathon. V regionu policisté měří celý den dodržování předepsané rychlosti na deseti místech. Šest pokut v prvních hodinách rozdali v Bořitově a další pak v Šebrově-Kateřině na silnici II/379. Nejvyšší zaznamenaná rychlost byla třiasedmdesát kilometrů v hodině.

Po desáté hodině se pak jedna z hlídek přesunula do pětitisícového Adamova na ulici Nádražní. Ta zhruba na dvoukilometrovém úseku kopíruje železnici a řada motoristů si tady s rychlostí dlouhodobě hlavu opravdu neláme. V době měření to bylo ale jinak.

„Někteří tady jezdí doslova jako hovada. Člověk jede po dlouhé rovince padesát a kolem něj profrčí další auto stovkou. Tady je to naprosto běžná věc. Dnešní měření bylo ale avizované předem a myslím si, že řidiči o něm vědí a nebude mít moc velký efekt. V tomto úseku by to chtělo měřit mnohem častěji a bez ohlášení. Navíc přes Adamov jezdí v sezoně značné množství cyklistů a někteří z nich také pravidla silničního provozu nedodržují, do toho zmiňovaní závodníci v autech. Otázka času, než se tady stane vážná nehoda,“ řekl Deníku jeden z místních řidičů, který se představil jako Ladislav.

Podle něj se v minulosti uvažovalo o tom, že by na dlouhé rovině u trati byla stanovena vyšší povolená rychlost. „Uprostřed roviny je ale přejezd a policie k tomu prý měla výhrady. Tak jak je to nyní, mi nevadí. Jezdím podle předpisů,“ dodal muž.

Podle policejní mluvčí Lenky Petrželkové kontrolovali policisté v pátek dodržování rychlosti na deseti místech na Blanensku. Kromě zmiňovaného Šebrova-Kateřiny, Bořitova a Adamova také v Knínicích, Kotvrdovicích, Senetářově, Němčicích, Valchově, Kunštátě a v Boskovicích. „Za páteční dopoledne udělili policisté deset pokut v celkové výši patnáct a půl tisíce korun. Devět z nich vyřešili na místě a jeden přestupek pak formou oznámení. Na výběru monitorovaných úseku se kromě policistů podíleli také sami občané. Cílem těchto preventivních akcí je snížit počet dopravních nehod a zvýšit tak bezpečnost na silnicích,“ sdělila Petrželková.

Měření rychlosti na Blanensku (Speed Marathon)

• II/374 Knínice

• II/379 Kotvrdovice

• II/379 Senetářov

• II/373 Němčice

• II/150 Valchov

• Adamov, ulice Nádražní

• Boskovice, ulice Havlíčkova

• Bořitov, ulice Trávníky

• I/19 Kunštát - Sychotín

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Pokud řidiči překročí povolenou rychlost v obci i mimo ni o méně jak deset kilometrů po odečtení metrologické odchylky, zaplatí od začátku letošního roku na místě pokutu do patnácti set korun. Ve správním řízení je sazba od dvou do pěti tisíc a v obou případech je to bez bodu. Překročení o deset a více kilometrů je už rozmezí pokuty na místě od patnácti set do dvou tisíc korun a dva body. Překročení povolené rychlosti v obci o čtyřicet a více a mimo ni o padesát a více kilometrů v hodině už je za šest bodů. V takové případě už se pokuta neuděluje na místě a ve správním řízení může dosáhnout až výše pětadvaceti tisíc korun. K tomu řidič vyfasuje zákaz řízení od šesti do osmnácti měsíců.

Patnáct set korun například zaplatila v pátek odpoledne dvojice řidič v Kotvrdovicích, které projížděli rychlostí kolem šedesáti kilometrů v hodině. Velké problémy s neukázněnými motoristy mají v sousedním Senetářově, kde se část obce nachází v prudkém kopci. „Na začátku obce ve směru od Podomí je sice měřič rychlosti, ale to je k ničemu. Chtělo by to úsekové měření nebo pravidelné kontroly policistů a mastné pokuty. Spousta aut tu sviští z kopce klidně osmdesátkou. Rychlost tu ve velkém nedodržují také řidiči kamionů, kterých navíc výrazně přibylo. Chybí nám tu také chodník, přejít silnici je problém. Hlavně ráno,“ uvedl jeden z místních Jan Golis.

Úsekové měření nedávno zavedli v blanenské části Lažánky. V obou směrech v délce více než jeden kilometr, což je přibližně polovina vzdálenosti od začátku po konec obce. Vyhodnocuje průměrnou rychlost vozidla v úseku mezi dvěma pevně nainstalovanými radary a porovnává je s nejvyšší povolenou rychlostí. Podle místních, které Deník oslovil, měl být ale měřený úsek delší. Vynechává totiž táhlou rovinku pod kopcem poblíž čerpací stanice, kde řidiči rádi předjíždějí.

„Právě v tomto místě střelci za volantem na to dupnou a předjíždí hlava nehlava. Podobně jako motorkáři. Úsekové měření mělo podle mě být až do první zatáčku u Márovek. Ale za nový radar jsem samozřejmě rád, provoz se tu viditelně zklidnil,“ poznamenal obyvatel Lažánek Miroslav Chalupa. Další úsekové měření se projednává v Lažanech na silnici I/73.