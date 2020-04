„Díky tomu se nám podařilo vyřešit krizové zásobování nemocnice i pečovatelské služby v době, kdy centrálně na město nepřicházely žádné ochranné prostředky. Teď už roušky můžeme nabídnout komukoliv, kdo ještě potřebuje, bez omezení věku,“ informoval starosta Blanska Jiří Crha.

Zároveň poděkoval všem, kteří se do projektu nezištně zapojují. Podomácku ušité roušky si mohou lidé zdarma vyzvednout v blanenském Dělnickém domě. Ve všední dny od osmi ráno do čtyř hodin odpoledne. V pondělí a ve středu jsou k mání také na podatelnách městského úřadu od dvou do pěti hodin odpoledne.

Několik stovek roušek si převzali také městští strážníci. Ti je roznášejí do obchodů nebo na čerpací stanice ve městě. „Hlídky dodají roušky do všech prodejen v Blansku a také v místních částech, které jsou otevřené. Část jich rozdáme také přímo v ulicích, kde někteří lidé stále chodí jen se šátkem či šálou,“ upřesnil šéf blanenské městské policie Martin Lepka.

V režii blanenských skautů, úředníků a dobrovolníků stále funguje i portál www.pomahameblansku.cz. Na něj mohou místní obrátit s žádostí o pomoc, stejně jako dobrovolníci.