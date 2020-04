Dva a půl tisíce roušek si už lidé v uplynulých týdnech zdarma vyzvedli v blanenském Dělnickém domě. Ušili je dobrovolníci, kteří se zapojili do projektu Město šije. Výdejní místo se nyní kvůli opravě objektu přesouvá do nedalekého kina.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Tam si zájemci mohou pro roušky přijít ve všední dny od osmi hodin ráno do čtyř hodin odpoledne. „Devět tisíc roušek město také dodalo ve dvou vlnách do schránek lidem nad pětašedesát let. Na začátku projektu ale roušky sloužily zejména zdravotníkům a pečovatelkám, kterým chyběly jakékoliv ochranné prostředky,“ upřesnila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.