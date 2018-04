Ropuchy lezou za rozmnožováním přes silnice. Ochránti před auty je mají zábrany

Obchod - Obchod Realitní makléř 45 000 Kč

Realitní makléři realitní konzultant/ka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 45000 kč, mzda max. 55000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hlavní náplní práce je nábor, prodej nemovitostí novým a stávajícím klientům., Co od Vás očekáváme: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, fair-play, schopnost komunikace s lidmi, práce s PC (Word, Excel), samostatnost, cílevědomost, schopnost učit se novým věcem, schopnost přizpůsobit se novým podmínkám, zdravé sebevědomí, motivaci pracovat v dynamickém týmu, odpovědnost za výsledky, profesionální přístup., Hodnoty, které Vám poskytneme: informační a logistické zázemí centrály společnosti, know how - víme jak na to - náš způsob práce je prověřen úspěšnou praxí, firemní vzdělávací systém, prrofesionální a motivující pracovní vztahy, pružná pracovní doba, motivující odměny, možnost profesního růstu, sociální program (renta po úspěšné spolupráci,…).. Pracoviště: Tomáš hollmann - pracoviště blansko, Pražská, č.p. 2546, 678 01 Blansko 1. Informace: Nikol Cajzlová, +420 731 824 166.