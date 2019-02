Hodonín /FOTOGALERIE/ – Čtyři roky. Tak dlouho trvala výstavba Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Areál s informačním centrem, přednáškovým sálem, venkovním amfiteátrem, replikou vězeňského baráku a původním barákem za bezmála sto milionů korun je však stále zavřený.

Tato situace se nemění už třetí rok. „Nechápu, proč už památník dávno není otevřený. Vše to stálo obrovský balík, je to hotové a nic se neděje. Z mého pohledu je to obrovská škoda,“ řekl badatel Jiří Vymětalík z Blanenska, který se historií bývalého tábora pro romské vězně zabývá.

Památník je pod správou Muzea romské kultury. Jeho pracovník a vedoucí pietních míst Luděk Strašák uvedl, že otevření oddálilo několik věcí. Původní provozovatel památníku bylo Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského. Vládní úředníci nakonec rozhodli, že bude v režii Muzea romské kultury. Od loňska. „Podle původních informací měly být před změnou provozovatele hotové i expozice. To se nakonec neuskutečnilo. Nechtěli jsme otevírat prázdné budovy. Také peníze na provoz památníku se nám podařilo získat až loni na podzim,“ řekl Strašák s tím, že se jedná přibližně o částku pět milionů korun ročně.

Časová osa projektu památníku

• Ministerstvo školství v roce 2009 rekreační areál Žalov odkoupilo za 20 milionů.

• O tři roky později ho předalo do režie Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

• Stavbu památníku dokončili dělníci v roce 2016.

• Od roku 2018 památník provozuje Muzeum romské kultury. To chce letos dobudovat chybějící expozice a areál letos v srpnu otevřít.

• Celkové náklady na odkup areálu a vybudování památníku se odhadují na bezmála100 milionů korun.

Nyní podle něj pracovníci muzea dokončují texty ke dvěma expozicím. Ty letos doplní vnitřní prostory památníku a turisty seznámí s historií takzvaného cikánského tábora. Na jejich výrobu vypíše muzeum výběrové řízení. Mají stát kolem tří milionů. „V hlavní budově s informačním centrem se lidé dozvědí obecné informace o romském holocaustu a také o historii místa před druhou světovou válkou a po ní. Vše bude doplněné audio a video soubory a také svědectvími vězňů,“ upřesnil Strašák.



V baráku vězňů návštěvníci najdou informace o každodenním životě vězňů v období, kdy místo sloužilo jako cikánský tábor. „O náplni expozice v baráku dozorců stále diskutujeme. Vše chceme mít hotové do letošního srpna, kdy bychom chtěli památník otevřít. Fungovat by měl v turistické sezoně od dubna do října,“ dodal Strašák.



Otevření památníku vyhlíží také starosta Hodonína Vít Hořínek. „Mrzí mě velká časová prodleva. Památník je postavený a nefunguje. Věřím, že se to co nejdříve změní. Jestli se nemohla zvolit nějaká střídmější varianta? To mi nepřísluší komentovat. Rozhodlo se to na vyšších místech,“ poznamenal Hořínek.



Výstavbu památníku platilo ministerstvo školství. Šlo o víc než devadesát milionů korun. Památník bude mít několik zaměstnanců. Stojí na místě, kde za druhé světové války fungoval sběrný tábor pro moravské Romy. Později tam bylo internační středisko Němců čekajících na odsun, v padesátých letech pracovní tábor a poté rekreační středisko Žalov.