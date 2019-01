Rodiče porušují zákaz vjezdu kvůli bezpečnosti dětí. Vyřešit to má nový chodník

Kunštát – Základní škola v Kunštátě stojí u rušné křižovatky silnice první třídy ze Sebranic do Žďáru nad Sázavou a silnice do Lysic. U školy není kde bezpečně zastavit. Rodiče, které tam ráno své děti přivážejí, proto obvykle zajíždějí do dvora školy, kam však zakazuje vjezd dopravní značka a pohybují se tam děti, které přicházejí pěšky. Vedení školy, města i policie hledají řešení problematické situace.

Rodiče, kteří vozí děti do kunštátské školy, najíždějí do zákazu vjezdu. | Foto: Ladislav Dostál

Ředitel kunštátské základní školy Vratislav Sedlák chápe, že rodiče kvůli bezpečnosti své děti vozí do školy. Nechce jim ani bránit ve vjíždění do dvora. „Kdyby zastavili na silnici, hrozí, že do nich narazí jiné auto," uvedl ředitel. Ale vjíždění do dvora rozhodně není ideální. Jezdí tam také zaměstnanci školy a po stejné cestě chodí děti. Před začátkem vyučování tam proto bývá hodně rušno. „Dvě auta si tam nevyhnou," upozornil učitel kunštátské školy Ladislav Dostál. Tomu vadí i to, že děti každý den vidí, jak jejich rodiče porušují zákaz vjezdu. „Z mého pohledu je to nevýchovné," dodal učitel. Porušují zákaz Nedávno před školou hlídkovali policisté. A ukázalo se, jak je situace paradoxní. Rodiče chtěli jako obvykle vjet do dvora. Policisté je ale upozorňovali na značku, která jim to zakazuje. Podle mluvčího policie Petra Nečesánka vědí o tom, že řidiči tam porušují zákaz vjezdu. „Snažíme se s tím něco udělat," řekl mluvčí policie. Řešení hledá vedení Kunštátu a škola už více než rok. „Mluví se o tom dlouho, zatím se však s ničím nezačalo," podotkl Dostál. Podle ředitele už je ale vše na dobré cestě. Vzniknout by podle něj mělo nejméně deset podélných stání na pojezdovém chodníku před školou. Na třímetrový chodník rodiče s autem vjedou, dítě vystoupí a půjde do školy po novém chodníku, který tam také vznikne. „Pojezdový chodník bude začínat naproti pekárně a povede až ke sportovní hale," nastínil ředitel školy. Takové řešení se líbí i Ladislavu Dostálovi. Podle starosty Kunštátu Zdeňka Wettera je tato varianta ale jen zbožným přáním. Ve skutečnosti bude parkovací stání kratší, zhruba pro šest aut. „Pro rodiče to však bude rozhodně pohodlnější než složitě zajíždět do dvora, tam se točit a dávat pozor na děti, které jdou pěšky, a na protijedoucí auta," popsal starosta. Na této variantě se už domluvila škola, město i policie. Brzy má být hotová projektová dokumentace stavby. Ředitel školy věří, že chodník bude stát co nejdřív. „Požádáme o dotaci. Pokud vše vyjde, tak bychom chtěli příští rok začít stavět," dodal starosta. Cenu zatím nezná. Určitě to budou statisíce korun. MAREK OSOUCH

Autor: Redakce