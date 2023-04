Místní v těchto dnech nainstalovali na obou koncích vesnice měřiče rychlosti. Podle starosty Josefa Smíška jde o první krok, jak situaci zklidnit. „Měřiče fungují zatím chvíli, takže na závěry je ještě dost brzy. Neděláme si iluze, že bude rázem po problému, ale část řidičů by to zpomalit mohlo. Od lidí jsem na novinku slyšel vesměs pozitivní ohlasy,“ sdělil starosta Smíšek.

Nový radar na sjezdu z D1 nedaleko Brna: bezpečnější křižovatka smrtelných nehod

Podle něj jsou ve hře i další opatření. Nic rozhodného ale zatím není. „Máme dost omezené možnosti. Velmi nebezpečná je z našeho pohledu situace před základní školou, kde je sice přechod, ale někteří řidiči tam vjíždějí do zatáčky z kopce hodně přes povolenou padesátku,“ upozornil starosta.

Měřiče rychlosti přivítal v obci se zhruba tisícovkou obyvatel například olomučanský důchodce Miroslav Dvořáček. „Zdá se mi, že se provoz na horním konci obce trošku zklidnil. Ale kdo ví, na jak dlouho. Někteří řidiči jsou kvůli pár ušetřeným minutám schopní jet hlava nehlava. Ze silnic se vytrácí slušnost a respekt k ostatním. Je to podobné jako ve společnosti,“ dodal muž.

Olomučany jako závodní dráha: Přejít silnici je o život, stěžují si obyvatelé

Nepříjemný zážitek si z této silnice nedávno odvezl Vladimír Vaněk z nedalekého Klepačova. Obcí projížděl z kopce dolů a snažil se dodržet předepsanou rychlost. „Dost dlouho jsem měl těsně za kufrem nalepeného závodníka. V zatáčce pod olomučanským hotelem na to dupl, až gumy zakvílely. Vjel do protisměru a předjel mě. Klasika, vždycky se nějaký pitomec za volantem najde. Nových měřičů jsem si ještě nevšiml. Alespoň něco, i když se určitě najde někdo, kdo si tam bude chtít změřit, že zvládne projet stovkou. A pak se tím v partě podobně primitivních kamarádů ještě chlubit,“ vyprávěl bývalý řidič z povolání.

NEBEZPEČNÝ VÝJEZD

Místní mají kvůli bezohledným řidičům také problém bezpečně vyjet s auty od domů. „U našeho je to opravdu problém. Ze zatáčky se tam před výjezdem co chvíli vyřítí auto, které rozhodně nejede padesát,“ sdělil muž, který nechtěl zveřejnit své jméno. Redakce je ale ná.

Vedení radnice opakovaně na nedodržování povolené rychlosti upozorňovala policii. Ta v obci několikrát rychlost měřila, ale na větší zásahy nemá kapacity. Policejní mluvčí Lenka Petrželková Deníku nedávno řekla, že policisté provozu v Olomučanech věnovali zvýšenou pozornost v období, kdy byl v nedalekých Jedovnicích zavřený kruhový objezd a silnice do Křtin.

Překračování rychlosti je český standard, tvrdí šéf krajských dopraváků Dušek

Loni tam při měření zaznamenali šest problémových případů „V Olomučanech jsme v loňském roce vyšetřovali devět dopravních nehod. Ke střetu auta s chodcem tam v uplynulých dvou letech nedošlo. Nejčastějšími příčinami nehod bylo nevěnování se řízení nebo nedodržení rychlosti. Nešlo ale o nějaké hrubé překročení, i nedobrzdění je evidováno na rychlost. Dalšími příčinami bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti nebo nedání přednosti,“ sdělila policistka.

PLNÁ ČÁRA

Olomučany nemají obecní policii, a tak si vlastními silami měření zajistit nemohou. Zprovoznit v obci úsekové měření je zase podle starosty Smíška administrativně složité. Dodal, že vybrané pokuty by navíc putovaly do obce s rozšířenou působností, tedy do sousedního Blanska.

Měření rychlosti? Smysl má nejen v Brně

Snížení rychlosti na třicet kilometrů v hodině poblíž přechodu u olomučanské školy by podle všeho neschválili policisté a odbor dopravy. „V okolí přechodu jsou zvýrazněné značky. Obec žádala i zvýraznění značky upozorňující na pohyb dětí asi sto metrů od přechodu. K tomu se policie stavěla negativně, protože na tak krátkém úseku by zvýraznění pozbývalo smysl. Řešení, jak tu zpomalit řidiče, moc není. Prahy nepřicházejí kvůli průjezdů autobusů v úvahu. Na silnici se ještě doplní vodorovné značení, které tu chybí po opravě kanalizace a pokládce nového povrchu. V místech, kde nebude možné předjíždět, bude plná čára,“ řekl za Správu a údržbu silnic vedoucí oblasti Sever Miloš Bažant.