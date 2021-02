Jeho dům stojí přímo u průtahu obcí, který je už tři čtvrtě roku rozkopaný. Podobně jsou na tom i boční uličky. Kvůli stavbě nové kanalizace a opravě vodovodu.

Nová kanalizace



* Jedná se o několik akcí v jednom, s rozsahem prací kolem 200 milionů korun.

* Dojde k vybudování nové kanalizace v Olomučanech a obnově tamního bezmála sto let starého vodovodu.

* K odkanalizování části blanenského Klepačova a rekonstrukci výtlaku z kamenolomu do blanenské čistírny odpadních vod.

* Podíl Olomučan je zhruba 55 milionů.

* Vše má být hotovo nejpozději do jara 2022.

V obci nedaleko okresního Blanska je ohledně rozbité silnice, neukázněných řidičům, kteří nedodržují na staveništi rychlost a hlavně kvůli záplavě špíny, už delší dobu velmi napjatá atmosféra. Místní spílají starostovi, investorovi i stavebním firmám. „Už mě to vůbec nebaví a nejsem sám. Asi by to chtělo sepsat nějakou petici nebo nevím. Rozkopaná silnice je zavezená štěrkem se zeminou a vše se hned vyplaví. Jsou tam pak obrovské díry plné vody a bláta. Někteří řidiči tu navíc jezdí jako blázni. Hrůza,“ řekl Deníku na místě Kubečka.

Další z místních Josef Palowski si v jedné z děr už poškodil služební auto. Potřebu vybudování nové kanalizace naprosto chápe. I to, že část obce bude na delší dobu zaneřáděná. Vadí mu však postoj obce. „Rozumím, že jsou všichni pod tlakem. Jedná se o obrovskou investici s velkým rozsahem prací, která nejde udělat čistě. Ale některé výroky ze strany zástupců obce mi vadí. Například ohledně parkování. Měli by přece hájit zájmy nás místních a víc tlačit na stavební firmy a investora. A také se umět vypořádat s případnou kritikou. Mám pocit, že třeba úklid chodníků plných bahna se začal řešit až po diskuzi místních na sociální síti. Přitom to mohlo být automaticky,“ uvedl Palowski.

Na staveništi, které je prakticky přes celou obec v prudkém kopci, je dlouhodobě omezená rychlost na třicet kilometrů v hodině. Tu však řada řidičů nedodržuje a v některých úsecích, kde zůstal původní asfalt, jezdí v protisměru. „Samozřejmě o stížnostech lidí víme a snažíme se je řešit. Komunikujeme s hlavním investorem stavby, kterým je svazek vodovodů a kanalizací. A také se stavebními firmami. Bohužel nemáme kapacity ani peníze na to, abychom nad rámec smlouvy, kdy má nějaký úklid a údržbu staveniště na starosti stavební firma, situaci nějak řešili. Přesto se o to pokusíme a část úklidu nějak zkusíme vzít pod sebe,“ řekl olomučanský starosta Josef Smíšek.

Obrovské díry

Poznamenal, že stavu staveniště nenahrává ani počasí. „Pět let tady přes zimu nepršelo a prakticky nebyl ani sníh. Teď je to jak na houpačce. Dělníci rozbité úseky zasypou štěrkem, pak zaprší, zamrzne a zase zaprší a jsou tam za dva dny obrovské díry. Prosím místní, aby byli trpěliví. Vím, že je to těžké a emoce pracují,“ dodal Smíšek.

Zdroj: Deník / /Jan Charvát

Podle něj bylo řešením průjezd obcí zcela uzavřít a povolit jen vjezd místních a stavební techniky. To však úřady nepovolily. Hlavním investorem akce s rozsahem kolem dvou set milionů korun je Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí. Předpokládaná spoluúčast Olomučan je kolem 55 milionů. Vše má být hotovo i s novým povrchem silnice nejpozději do jara příštího roku.

Tajemník svazku Petr Tioka Deníku řekl, že naprostou prioritou je včasné dokončení nové kanalizace a opravy vodovodu. „Šest part dělníků dělá naplno, aby bylo do dvou let hotovo. Snažili jsem se projekt připravit tak, aby to nebyla akce na pět let. Olomučany jsou naprosto specifická obec svou polohou, rozložením a zástavbou. Navíc jedna z posledních této velikosti na Blanensku, která nemá kanalizaci vyřešenou. Vše je velmi náročné na koordinaci a také vlastní stavební práce za plného provozu. Rozhořčení místních ohledně bahna a provozu chápu. Nešlo ta ale udělat jinak. Naprostá priorita je vybudování kanalizace v termínu a ne údržba chodníků a silnice na staveništi. I tu ovšem stavaři řeší,“ uvedl Tioka.

Potvrdil ale, že nyní na stavební firmy tlačí, aby stavbu nějakým způsobem více upravily. „Štěrk na našem úseku stavby dosypáváme a upravujeme na rozbitých místech dvakrát třikrát týdně. Podle mého je alfou a omegou fakt, že řidiči na staveništi nedodržují rychlost. Tím provizorní povrch ničí daleko víc a rychleji. Počasí tomu také nenahrává. Materiál, který by to vydržel, není. Samozřejmě se na zimu dal na zasypané výkopy natáhnout asfalt a ten pak na jaře zase rozbít a pokračovat. To by se lidem zase určitě nelíbilo a také by to hlavně nikdo nezaplatil. Cena takového projektu by byla úplně někde jinde,“ řekl stavbyvedoucí ze společnosti Imos Brno Aleš Humlíček.