Řidiči jezdí jednosměrkou v Adamově rychle, ohrožují i malé děti

Adamov – V jednosměrné Plotní ulici v Adamově na Blanensku značka přikazuje řidičům jet čtyřicetikilometrovou rychlostí, často ji ale o dvacet, někdy i třicet kilometrů v hodině překračují.

To se nelíbí lidem, kteří tam bydlí. „Řidiči mají pocit, že zde můžou jezdit, jak se jim zlíbí. V některých situacích je to dost nebezpečné, protože tu není chodník, takže lidé musí chodit po silnici. Ulice je navíc do kopce a za horizont není vidět,“ řekla třeba Eva Šamonilová.

Situaci komplikuje fakt, že jde o jedinou přístupovou cestu k nedalekému dětskému hřišti, kam si chodí hrát zejména malé děti. Také proto se snaží místní problém s neukázněnými řidiči vyřešit. V nedávné době se o to pokusila například Martina Benešová. „Mluvila jsem o tom se starostou, který to poté řešil s blanenským dopravním inspektorátem. Také jsem inspektorát oslovila, ale příliš jsem nepochodila,“ řekla.

Vysokou rychlost v ulici Plotní se snaží řešit i město. „O situaci jsme několikrát jednali s příslušnými orgány, ale zatím bez výsledku. Přesto budeme nadále usilovat o snížení rychlosti, případně o omezení průjezdu touto ulicí značkou průjezd zakázán. Na jedno místo, které je v našem vlastnictví, umístíme velkou informační tabuli. Ta upozorní na chodce a zejména děti. Předpokládám, že ji nainstalujeme do konce roku,“ sdělil starosta Roman Pilát.

O změně značení rozhoduje dopravní inspektorát v Blansku. „Úsek jsme prozkoumali a vyhodnotili jsme, že bez určitých stavebních úprav by byla změna značení neúčinná. Když nejsou řidiči ochotní respektovat čtyřicítku, tak nebudou respektovat ani nižší rychlost. Podpoříme ovšem nějakou stavební úpravu, která by zvýšila bezpečnost provozu, například výstavbu chodníku,“ shrnul blanenský dopravní inženýr Jiří Tesař.

STANISLAV ŠINDELKA