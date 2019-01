Adamov – Pohár trpělivosti řidičů z Adamova přetéká. Už několik let musí dávat pozor při projíždění ulice Sadové, aby se nestřetli s jiným autem nebo chodcem. V cestě jim zavazí vozy, které parkují v zákazu. V zimě tam mnozí musí při jízdě hazardovat. Problém přetrvává i přes každodenní kontroly strážníků.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

V zimním období jsou dopravní potíže v ulici Sadové větší. Ulice je navíc vydlážděná žulovými kostkami, které kloužou. „Nebaví mě za současných klimatických podmínek brzdit i očima a modlit se, abych někomu neodřel auto, když nemám kam uhnout. A to jezdím dolů na první rychlostní stupeň. Do kopce je zase potřeba se rozjet, aby člověk zvládl kostky,“ upozornil v diskusním fóru na adamovských stránkách jeden z řidičů pod přezdívkou Klouzal.

Lidí, kteří si stěžují na nevhodné parkování bezohledných řidičů, je víc. Některé tato situace trápí déle než rok. „Už loni jsem na tento problém upozorňoval. Nechci se po návratu z práce v zimě obávat, koho na kostkách na Sadové potkám a jak si vyhneme. Připadá mi, že v Adamově si lidé dovolí páchat dopravní přestupky ve větší míře než jinde. Stání v zákazu, v křižovatce, běžně průjezd nákladních aut zákazem nad koupalištěm, čehož se dopustil naposledy místní popelář,“ vyjmenoval další obyvatel Adamova, který si přál zůstat v anonymitě. Podle něj se situace v ulici Sadové zlepšila, když tam asi měsíc dohlíželi městští policisté.

Vedoucí adamovských strážníků Vítězslav Červený potvrdil, že jsou řidiči na Sadové ulici nejvíc neukáznění. „Je to jedna z nejproblema­tičtějších ulic v Adamově. Nehřeší zde pouze ti, kteří tu bydlí. Mnohdy zde zaparkují návštěvy, protože vidí v zákazu stát více aut a dopravní značky si navíc nevšimnou,“ sdělil Červený a dodal, že v ulici bydlí také invalidé, kteří však svá auta mohou nechat stát po dobu nezbytně nutnou i v zákazu.

Podle Červeného trvá v ulici tento problém už několik let. Strážníci tam přitom nyní hlídkují každý den. „Sadovou kontrolujeme každý den a dokonce tam rozdáváme pokuty. Někteří šoféři ji dostali i víckrát,“ uvedl Červený. Pokud řidiči nechají stát svá auta v zákazu, riskují blokovou pokutu do dvou tisíc korun. Botičky na špatně stojící vozy strážníci v Adamově neumísťují.

Podle adamovského místostarosty Jiřího Němce je situace kritická v zimních měsících. „V Sadové ulici je kvůli neukázněným řidičům omezen i úklid sněhu. Radlice má totiž širší záběr a nevejde se tam. Opatrní musí být i řidiči zejména při jízdě z kopce. To se pak auto může změnit v sáně,“ zmínil s tím, že další problém je to, že ulice vede do kopce a je vysázená žulovými kostkami. Kousek dál mohou šoféři využít parkoviště. To ale nyní podle Němce nedostačuje, aut totiž přibývá. Problém nevyřeší ani rozšíření silnice. „Tyto úpravy nejsou možné. Ulice je z obou stran obklopená vyššími opěrnými zdmi, pak tam stojí chodník a bytový dům,“ vysvětlil Němec.

Překážky v této části Adamova zdolává i řidič autobusu Karel Kratina. „V zimě je to katastrofa. Úzká je i ulice Komenského, kde někdy naberu zpoždění, protože musím stát za popeláři, kteří nemají kam uhnout,“ popsal řidič z povolání přejezd z ulice Sadové do Komenského.