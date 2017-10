Řidiče z Vyškovska hlídá Scarabeus. Letos nachytal přes tři tisíce pirátů silnic

Vyškov, Blansko – Od začátku roku do konce září překročilo ve Vyškově a okolí rychlost přes tři tisíce řidičů. Většinu z přestupků zpracoval systém Scarabeus, který loni pořídila vyškovská radnice. Zatím vydělala tolik, že peníze pokryly náklady na program, vybavení kanceláře a obsluhujícího pracovníka. Částka však bude ještě vyšší. Odbor dopravy počítá s tím, že do konce roku bude mít změřených zhruba pět tisíc řidičů.

Systém Scarabeus, jímž vyškovská radnice ve spolupráci s policií kontroluje dodržování rychlosti na silnicích.Foto: Deník/Alena Grycová

Přenosný radar, který ty, kdo porušují zákon, vyfotí, policisté používají tam, kde je to podle nich nejrizikovější. „Zaměřujeme se na okolí přechodů a autobusových zastávek. Řidiči také často nerespektují snížení rychlosti v blízkosti větších křižovatek, plyn sešlápnou víc také na rovných úsecích při průjezdu obcemi, například na výjezdech z Vyškova,“ přiblížila policejní mluvčí Alice Musilová.

Radar se už objevil v Brněnské, Křečkovské a Sochorově ulici. Piráty silnic nemusí zachytit jen ve Vyškově, ale i v obcích v jeho působnosti a také na příslušném úseku dálnice.

Město tak při měření spolupracuje s vyškovským dopravním inspektorátem a dálniční policií. „Nejvyšší rychlost jsme dosud zaznamenali v Kozlanech. Obcí projížděl řidič rychlostí čtyřiadevadesát kilometrů v hodině,“ přiblížila Musilová.

Jak dodal vedoucí vyškovského odboru dopravy Petr Buchta, na dálnici ve směru na Prostějov zase radar zaznamenal řidiče, který jel na stovce stoosmdesátikilometrovou rychlostí. „Právě na dálnicích D1 a D46 řidiči v naší oblasti rychlost překračují nejčastěji,“ podotkl Buchta.

Jak zmínil, většina těch, ke kterým oznámení o přestupku putuje, nejsou místní. „Lidé z Vyškova a okolí už ví, že Scarabeus využíváme. Dávají si pozor. Horší je to s těmi, co jsou odjinud,“ přiblížil Buchta.

S tím se pojí i problémy. „Když vymáháte pokutu po někom z Chebu, není to jednoduché,“ vysvětlil. Přitom zaplacením určené částky do patnácti dnů se provozovatel auta vyhne připočtení trestných bodů.

To se líbí třeba Martinu Horváthovi. „Pokutu jsem zatím nedostal, ale kdyby mi přišla, zaplatil bych ji. Vyhnul bych se úředním oplétačkám i bodům. Myslím, že je systém postavený správně,“ zhodnotil mladík.

Ne každý je však k měření vstřícný. Například Pavel Vokáč je přesvědčený, že jde jen o účelové vybírání peněz z kapes lidí. „Stačí se podívat na výdělky, které z pokut radnice získala. Každý někdy sešlápne, byť nevědomky, plyn trochu víc. Co když se mi to stane zrovna u radaru? Přestože okamžitě zpomalím, musím zaplatit pokutu. A to nejsem žádný pirát silnic,“ poukázal řidič z Vyškova.

Buchta oponuje. O nezbytnosti měření je přesvědčený. „Ne kvůli pokutám, ale kvůli bezpečnosti na silnicích. Hustota provozu narůstá, každé překročení rychlosti je riziko,“ vzkázal šéf odboru.

Kam půjdou peníze ze sankcí, rozhodnou radní a zastupitelé. „Jistě to bude i doprava. Dopravní stavby jsou nejdražší. Každá ulice, kterou spravíme, jde do milionů. A peníze z pokut napomůžou,“ přiblížil Buchta.

V bučovickém a slavkovském regionu Scarabeus nevyužívají. Oproti Vyškovu tam ale řidiče hlídá úsekové měření rychlosti. Počítačový systém nezlákal ani blanenskou radnici. „Znamenal by zátěž pro městkou policii i další agendy, které by musely řešit přestupky. Máme mobilní radar a v součinnosti s policií zajišťujeme měření na úsecích, které máme schválené,“ odůvodnil šéf blanenských strážníků Martin Lepka.

Co je Scarabeus

• Jde o počítačový software, který v závěru loňského roku pořídila vyškovská radnice. Vyšel na zhruba 580 tisíc korun.

• Policisté ve Vyškově a obcích v okolí spadajících pod vyškovskou radnici coby obec s rozšířenou působností používají běžný přenosný radar. Ten auto překračující rychlost vyfotí a strážci zákona snímky předají městskému odboru dopravy.

• Pracovnice zkontroluje poznávací značku a překlopí snímek do systému Scarabeus.

• Ten určí, kde byl pořízený a jaké tam platí omezení rychlosti. Zjistí majitele auta a vygeneruje výzvu k zaplacení pokuty.

• Software umí zjistit, zda má řidič datovou schránku. Sdělení o přestupku do ní doručí.

• Jinak odbor využívá takzvanou hybridní poštu. Jde o službu České pošty, která data zkompletuje, vytiskne dokumenty a pohledávku odešle.



Scarabeus? Jen tahá z řidičů peníze, říká řidič kamionu

Vyškov /ROZHOVOR/– Systém Scarabeus, který používá vyškovská radnice, se nelíbí řidiči z povolání Michalu Staňkovi z Vyškova. „Myslím, že jde jen o to, jak získat víc peněz,“ tvrdí.

Dostal jste už kvůli systému Scarabeus pokutu?

Ještě ne, ale třeba mi teprve nějaká přijde.

Co považujete za jeho klady a zápory?

Podle mně žádné klady nemá. Jde jen o to, že na něm někdo vydělá a hlídá řidiče.

Jak často se na cestách setkáváte s tím, že řidiči porušují v obcích rychlost?

Skoro denně. Většina řidičů spěchá a spoléhá na to, že zrovna v obci je nikdo nezastaví.

Kde na Vyškovsku řidiči jezdí příliš rychle?

Nejrychleji přes Zouvalku, i když je tam zvýšená rychlost, tak ji překračují. I přes Ivanovice na Hané jezdí hodně lidí příliš rychle. Přímo ve Vyškově pak asi v Brněnské ulici.

Není lepší zastavit řidiče přímo na místě, kde pochybil?

Myslím, že určitě. Jen by policisté nestihli zastavit asi všechny viníky. Proto zřejmě zavedli tento systém.