„Práce na průtahu zahrnují výměnu vrstev vozovky. Dělníci dále upraví nevyhovující místo pro přecházení, které doplní středový ostrůvek. Díky vybudování odbočovacího pruhu se zvýší bezpečnost provozu ve zmíněném úseku,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Všechna osobní auta do 3,5 tuny budou ve směru na Brno odkloněna na objízdnou trasu přes Černou Horu, Žernovník, Malou Lhotu a Újezd u Černé Hory do obce Lažany. „Veškerá těžká nákladní doprava a autobusy zůstanou na silnici I/43 v obou směrech a nebudou. Uzavírka a objížďka se jich netýkají. Dopravu v úseku stavebních úprav kyvadlově usměrní semafory. Silnice má být částečně uzavřena až do konce října,“ uvedla Markéta Chumchalová z tiskového odboru kraje.

Dodala, že odklonění osobní dopravy ze silnice první třídy alespoň v jednom směru jízdy je nezbytné. „Silnice I/43 totiž ve zmíněném úseku nemá dostatečnou kapacitu. Kolony aut by pak zcela ochromily průjezd místem, kde se budou pohybovat dělníci a technika. I tak žádáme řidiče o trpělivost,“ dodala Chumchalová.