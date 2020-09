Zachraňme venkovské sídlo, barokní faru z roku 1733 v Sebranicích. Za touto aktivitou stojí scenárista, režisér, hudebník a literát Pavel Jirásek. Ten loni zchátralou kulturní památku koupil od obce.

Pavel Jirásek zchátralou kulturní památku koupil od obce. Nyní se ji s pomocí rodiny a přátel snaží obnovit. | Foto: ARCHIV PAVLA JIRÁSKA

Nyní se ji s pomocí rodiny a přátel snaží obnovit. „Je to běh na dlouhou trať. A hodně nákladná záležitost. Prioritní je nyní zajištění statiky celého objektu, do kterého dlouhá léta zatékalo. Jen to, sanační a další přípravné práce vyjdou zhruba na milion korun. Část nákladů pokryjí dotace. Postupně se každý rok chceme posouvat dopředu. Bude to ale těžké,“ řekl Jirásek.