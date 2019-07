Problémy s neukázněnými cyklisty na těchto kolech, kterých v terénu přibývá, mají na Břeclavsku v Chráněné krajinné oblasti Pálava. V rezervacích Děvín a Svatý kopeček. „Jde o místa, kde je ze zákona zakázáno vjíždět na kolech. Zákon však nerozlišuje, na jakých. V některých případech jej cyklisté porušují. Lidé na elektrokolech jsou výkonnější. Do terénu se díky nim dostanou i cyklisté, kteří by místa jinak nenavštívili,“ uvedl vedoucí správy oblasti Jiří Kmet.

Jezdci nezpevněné stezky ničí a dochází na nich častěji k erozi. Situaci se správci snaží řešit častějšími kontrolami. „Navíc se snižuje komfort pěších turistů, pro které jsou stezky primárně určené,“ dodal Kmet.

Díky novému kolu se cyklista Vaněk skuteně může bez větší námahy dostat i do míst, kam by se běžně nepodíval. „Ale nezneužívám toho. Jezdím jen tam, kde je to dovoleno. Tak jako za volantem se najde pitomec co nedodržuje například rychlost, věřím, že i na elektrokole mohou lidé jezdit do míst, kde nemají co dělat,“ myslí si Vaněk.

Podmínky pro elektrokola

- Elektrokola mohou jako běžná kola jezdit po cyklostezkách.

- Jezdec nepotřebuje řidičský průkaz.

- Maximální rychlost poháněného kola může být (bez nutnosti dalšího osvědčení) 25 km/h.

- Cyklisté je mohou přepravovat ve vlaku, cyklobusu i v městské hromadné dopravě.

Nárůst cyklistů na elektokolech zaznamenali také pracovníci Národního parku Podyjí na Znojemsku. Tam je k dispozici i s ochranými pásmy asi sto dvacet kilometrů cyklotras. „Někteří cyklisté, ať už s elektrokoly nebo bez nich, nerespektují značené cyklotrasy. Většina lidí je ale dodržuje,“ řekl mluvčí parku David Grossmann.

Na místa, která jsou pro cyklisty nebezpečná nebo kde ohrožují ostatní návštěvníky či přírodu, nainstalovali pracovníci parku informační tabule a piktogramy. „Neukázněným cyklistům se snažíme omezení spíše vysvětlit, ale hrozí jim i pokuty. V oblasti Devíti mlýnů často přejíždí a zabíjí chráněné plazy,“ dodal.

Na řadě dalších míst na lesních cestách podle něj cyklisté způsobují erozi půdy a ničí vychozené pěšiny. Například mezi Sealsfieldovým kamenem a Trauznickým údolím nebo na pěšinách v okolí Hradiště.

V Moravském krasu na Blanensku vedou rezervací Vývěry Punkvy dvě cyklotrasy na zpevněných asfaltových cestách. V Pustém a Suchém žlebu. „Elektrokol přibývá. Ale zatím jsme žádné problémy nezaznamenali,“ řekl pracovník Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma.