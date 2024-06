Řezbáři v Lipovci túrují motorové pily. Před diváky vyřezávají sochy do betlému

/FOTO, VIDEO/ Pokácet motorovou pilou strom nebo nařezat hromadu dřeva na zimu je hrubá práce. Spousta rámusu, pilin a zápachu ze spáleného paliva. Ale tímto nástrojem se dají vyrobit také nádherné dřevěné sochy. Jak to od středy do soboty předvádí sedm řezbářů v Lipovci na Blanensku. Z dubových špalků tam při druhém ročníku Dřevosochání vyřezávají další figury a zvířata do unikátního obecního betlému. Přímo před zraky publika pod plachtou obřího stanu.

Řezbáři v Lipovci túrují motorové pily. Před diváky vyřezávají sochy do betlému. | Video: Deník/Jan Charvát

Zázemí mají řezbáři na prostranství mezi lipoveckou sokolovnou a fotbalovým hřištěm parádní. „Já vyřezávám pasáčka s jehňátkem. Dub je vynikající materiál, řekl bych, že vůbec nejlepší. Netřepí se jako například lípa a má krásný detail. Jsem na vysoké škole, řezbářství je pro mě koníček a přivýdělek zároveň. Dřív jsem měl trošku před lidmi trému, ale teď už mi práce před publikem nevadí,“ usmívá se v pátek dopoledne Martin Daněk. Na Blanensko dorazil z Valašské Polanky. Pořádnou štreku má za sebou také další z řezbářů Miloš Míček. Na jih Moravy přicestoval ze Skalice od Frýdku-Místku. „Vyřezávám zvířata. Jehně, kůzle a možná stihnu i psa. Bez zvířat by nebyl betlém tak věrný. Podobně jako u kolegy je řezbářství můj koníček. Dřevo krásně voní a je to pěkná práce. Za poměrně krátkou dobu pak člověk vidí výsledek,“ dodává statný muž. Setkání s prezidentem a nakládačka v klubu. Dunaj má švuňk, hlásí rafťák Slouka Podle jednoho z organizátorů akce Michaela Vondála, bude po letošním Dřevosochání lipovecký obecní betlém hotový. V parku nedaleko kostela ho místní vystaví v altánu na adventní svátky a budou se u něj scházet. Pak ho zase uskladní pod střechu do sucha. Zdroj: Deník/Jan Charvát „Rád bych poděkoval Lesům České republiky, které zajistily dubové dřevo ze dvou stromů, které rostly v lese u Mostkovic. Získali jsme ho za cenu palivového dříví. Do betlému letos sedm řezbářů vyrobí figuru ponocného, pasáčka s ovečkou a pasačky hus s housaty a další zvířata. Obecní betlém tím pádem bude komplet. Lidé z osady Marianín chtěli k rybníku vodníka, tak ho budou mít,“ říká Vondál a ukazuje téměř hotovou sochu pohádkové postavy s kaprem v náručí. A jak to bude s Dřevosocháním příští rok, když už bude betlém hotový?

„Uvidíme, nejdříve vyhodnotíme letošní akci. Nějaké nápady, jak dál, máme, ale v tuto chvíli ještě není nic definitivně jasné,“ loučí se Vondál. Divoká elegance. Ewa Farna si podmanila Boskovice, podívejte se Součástí několikadenního Dřevosochání budou v sobotu také hasičské závody, ukázka nářadí s technikou, doprovodný program pro děti. Příchozí uvidí také vyřezávání soch zvířat motorovou pilou v časovém limitu jedné hodiny. Ty se pak budou následně dražit. Za sokolovnou ukazuje staré poctivé řemeslo umělecký kovář z Lipovce Pavel Voráč. Na stolku má překrásné ozdobné předměty, které vlastnoručně vykoval. „Ke kovářskému řemeslu je blízký kámen, takže jsem si přidal i obor kameník a nyní se učím podkovářem. Mým snem je vlastní dílna,“ vysvětluje sympatický chlapík v kovářské zástěře. O kousek dál si příchozí prohlížejí živé noční dravce. Sovu pálenou, puštíka a výra velkého. Ten svým ostrými a mohutnými drápy budí velký respekt. Dvoukilový predátor je schopný ulovit zajíce, bažanta nebo srnče. Ve volné přírodě se živí také ježky a ptáky. Zdroj: Deník/Jan Charvát „Sovy dokážou otočit hlavu až o dvě stě sedmdesát stupňů. Ve tmě se orientují a lokalizují kořist hlavně díky vynikajícímu sluchu. V Rájci-Jestřebí máme envirocentrum, kde na objednání pořádáme výukové programy o myslivosti, zvěři, lese s doplňkovou ukázkou dravců,“ říká Mario Lanča z lesní správy Černá Hora, která spadá pod Lesy České republiky.

