„Všude jinde je to vcelku použitelné. Jen u nádraží je to špatně. Pokud tam chtějí omezit auta, která tam parkují dlouhodobě, ať tam dají placené parkování přes noc. Takhle potrestají ty, co opravdu jezdí do práce a vyženou je kamkoliv jinam. Jsou to za měsíc sice jen dvě stovky, ale i to jsou peníze,“ okomentovala novinku na sociální síti například Eva Fialová.

Další volili i daleko ostřejší slova a zpoplatnění stání v této části dvacetitisícového města označili za prasárnu. Řidiče, které Deník před nádražím oslovil, podle svých slov s placením parkovného problém mít nebudou, ale kolik jich ve finále bude?

„Osvětlení a údržba tohoto parkoviště město něco stojí a neparkují tu jen místní, poplatek mi nevadí. Že tu někteří nechávali auta dlouhodobě, nejezdili dál vlakem a blokovali místa ostatním? Je to možné. Jsem zvědavý jak to tady bude od května fungovat. Nad blanenskou nemocnicí stojí čtyři hodiny stání deset korun a parkoviště je poloprázdné. Velká část řidičů blokuje provoz v přilehlých ulicích, odkud to mají do špitálu často dál. Nechápu to. V pracovní dny je to tam masakr. Mám obavy, že u nádraží to bude podobné. Lidi budou stát všude možně, jen ne na placeném stání,“ dodal jeden z motoristů, který před blanenským vlakovým nádražím čas od času parkuje. Nepřál si zveřejnit jméno, redakce ho zná.

Podobný scénář nevyloučil šéf Městské policie Blansko Martin Lepka. Podle něj jsou s neukázněnými řidiči v okolí blanenské nemocnice problémy. „Místo toho, aby zaplatili deset korun za čtyři hodiny stání, tak parkují v okolních ulicích a často tam, kde to není povoleno. Například v křižovatkách. Pak to mají od nás za pět set. Samozřejmě nelze vyloučit, že se budou chovat podobně po spuštění nového systému placeného stání. Vím, že lidé asi nejvíce připomínkují vlakové nádraží. Samozřejmě tento prostor i okolní ulice budeme kontrolovat tak, aby se tam dodržovaly předpisy a přestupky budeme pokutovat. Stejně jako neplacení parkovného,“ dodal Lepka.

Kontrolu budou mít městští strážníci ulehčenou, protože v novém systému odpadá po zadání poznávací značky auta, tisk parkovacích lístků. Zda mají motoristé zaplaceno, zjistí policisté přes čtečky. Na všech vymezených placených parkovištích a úsecích ulic budou podle zástupců města nainstalovány parkovací automaty. Parkovné motoristé zaplatí hotově nebo kartou v automatu. Další možností je aplikace ClickPark. Dlouhodobá povolení na měsíc, půl roku a roku pak vyřídí městská společnost Služby Blansko, která placené parkování provozuje.

„Při placení parkovného řidičům doporučuji, aby co nejvíce využívali mobilní aplikaci ClickPark, která vše zjednoduší a zrychlí. Novinkou je zadávání registrační značky vozidla, a to i při placení prostřednictvím parkovacích automatů. Zadání registrační značky usnadní následnou kontrolu ze strany městské policie,“ uvedl jednatel společnosti Služby Blansko Zdeněk Grünwald.