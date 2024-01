Uzavřená zůstala kuchyně restaurace v Letovicích na Blanensku poté, co ji navštívila Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Kontroloři našli špinavé prostředí a upozornili na riziko kontaminace uskladněných potravin.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela kuchyni v restauraci v Letovicích. | Foto: SZPI

Inspektoři objevili problémy v Restauraci na Rybárně. Upozornili na ně prostřednictvím svého portálu Potraviny na pranýři.

„Uzavřena byla pouze část provozovny - prostory kuchyně. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla,“ uvedla inspekce.

Mezi výtky patří špatně skladované jídlo, výrazně zanedbaný úklid, hromadění odpadu či silně znečištěná chladící zařízení.

Deník se po kontrole inspektorů snažil kontaktovat provozovatelku letovické restaurace Sabinu Fárníkovou. Ta byla ale v úterý dopoledne údajně mimo provozovnu. Telefon zvedl muž, který se představil jako její otec František Lžičař.

Postup inspektorů ho silně rozladil a bude si na ně stěžovat, v tuto chvíli zvažuje i soudní cestu. Tvrdí, že kuchyň byla před kontrolou již čtrnáct dní mimo provoz.

„Kvůli nemoci tam kuchařka nebyla. Nevařili jsme, hosté chodili jen na pivo a další nápoje. Inspekci jsme na to upozornili, nezajímalo je to. Nafotili to a zveřejnili. Poškodilo nás to. Když kuchyně fungovala, byla za mě v pořádku. Teď jsme ji v posledních týdnech využívali jako skladiště,“ sdělil redakci muž.