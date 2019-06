Prostorem za tamním muzeem se linou houpavé i veselé melodie Dana Nekonečného a mnozí přicházejí v extravagantních kloboucích nebo s havajskými květinami kolem krku. Vzdát hold jeho památce přišla mimo jiné i Růžena Kučerová z Boskovic. Znala jej od jeho mladých let. „Chodil k nám na učiliště. Dan byl bezvadný kluk. Vždycky mi říkal: Buď budu herec, zpěvák nebo klaun. Jeho maminka se mnou chodívala cvičit. Když přijel na její pohřeb, měl na sobě žlutý klobouk,“ vzpomíná žena ve žlutém saku.

Akce vznikla spíš náhodou. Na začátku chtěli pořadatelé uspořádat páteční taneční párty. „Nejdřív jsme domluvili kapelu Funky Plane Band, to byl první nápad. A až potom nás napadlo, že by se to mělo nějak jmenovat, tak jsme se rozhodli, že to spojíme s Danielem Nekonečným, protože nedávno zesnul. Chtěli jsme mu jako boskovickému rodáku vyjádřit nějakou poctu. Proto jsme párty doplnili o DJ a doporučený dress code. Zkrátka chtěli jsme, aby to byl takový veselý večírek,“ říká jeden z pořadatelů Ivo Legner z Kulturního zařízení města Boskovice.

Kolem šesté hodiny se návštěvníky snaží naladit DJ Gianni B, který pouští skladby Dana Nekonečného. A v osm hodin již pódium patří blanenské kapele Funky Plane Band, obsazené mnoha skvělými muzikanty, hrajícími na různé hudební nástroje.

Z této akce zatím pořadatelé neplánují vytvořit tradici, ale s dalšími večírky pravděpodobně počítají. „Tradice by mohla vzniknout ve smyslu toho, že takových večírků bude více, ale jejich koncepce bude různá. Zkoušeli jsme už například koncert „naslepo“, kdy lidé nevěděli, na jakou kapelu půjdou. Vstupné bylo dobrovolné, a až na místě se dozvěděli, o kterou kapelu se jedná. Mělo to tenkrát úspěch, přišlo asi sto padesát lidí,“ zmiňuje Legner.

Z grilu voní makrely a zábava je v plném proudu. Akce se od ostatních podobných večírků liší zejména přístupem k dětem. Ty rozhodně nemají vstup zakázaný; naopak, je pro ně připraven velký skákací hrad. Jak jinak, než žlutý. A je plně vytížený, jelikož přicházejí skutečně všechny generace. Rodiny s dětmi, mladí i dříve narození. Nádherné počasí přispívá ke skutečné letní pohodě. I Nekonečný večírrrek však také jednou musí skončit; o dojezd se tedy postará DJ AMMA.