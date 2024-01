/VIZUALIZACE/ Nové hygienické zázemí, občerstvení ale také nové cykloboxy pro uložení jízdních kol zpříjemní lidem pobyt v rekreační oblasti Palava v Blansku. Město nyní vybralo zhotovitele, který objekt vybuduje na místě stávajících toalet a občerstvení poblíž dětského hřiště. Stavba začne ještě letos.

Rekreační oblast Palava v Blansku čeká velká proměna. | Foto: Cubespace

Stávající budova toalet a bufetu je v nevyhovujícím stavu. „Palava je celoročně vyhledávanou lokalitou a kompletní obměna zázemí pro návštěvníky je nutná. Výběrového řízení se zúčastnili dva zájemci, vyhrála ho firma Cubespace,“ sdělil starosta Blanska Jiří Crha.

Demolice stávajícího objektu, nové inženýrské sítě a stavba nové budovy přijdou na necelých deset milionů korun.

Po požáru přišli o střechu nad hlavou. Rodině pomáhá sbírka

„Na prostranství poblíž vstupu do rekreační oblasti ze sídliště Sever vyroste stavba s celoplošným dřevěným obložením. Rozdělená bude do tří hlavních částí,“ vysvětlila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

V horní části najdou návštěvníci občerstvení s výdejním okénkem a venkovním posezením. „V další části bude na straně k dětskému hřišti sociální zázemí. Spodní část nabídne sprchy, tři pro muže, tři pro ženy,“ vyjmenoval vedoucí odboru správy a rozvoje města Milan Vítek.

Kauzu zamořené školy uzavřela kontrola hygieny. Hasiči škodliviny nenaměřili

Po demolici bude nutné vybudovat novou vodovodní přípojku, připojení elektřiny nebo napojení na kanalizaci.

Město na Palavě počítá i s rekonstrukcí veřejného osvětlení, úpravou komunikací i břehů, doplněním zeleně i vytvořením nových odpočinkových zón s možností posezení poblíž vodní hladiny. „Oblast by měly doplnit také veřejné grily, vodní prvky, molo nebo skluzavky. Konkrétní práce budou rozdělené do etap, záležet bude na tom, na co se městu podaří získat dotace. Tento projekt se právě dokončuje," upřesnila Komárková.