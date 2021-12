Na podobné zásahy jsou tamní hasiči v zimě zvyklí, ale tentokrát se nezastavili prakticky celou noc. Vše odstartovala už dopolední nehoda v kopci poblíž Olomučan. Ve čtvrtek v podvečer už jednotka vyjížděla k prvnímu vyvrácenému stromu a za hodinu k dalšímu. „To by nebyl problém, kdyby se strom nesnažil podjet nedočkavý řidič a nezapadl do příkopu přímo pod kmenem,“ popsali úvodní zásahy adamovští dobrovolníci na sociální síti.

Po cestě na základnu museli ze silnice odstraňovat padlý strom v adamovské ulici Mírová. To však ještě netušili, že se teprve jedná o rozcvičku. To hlavní mělo teprve přijít. Před jedenáctou večer totiž dostali hlášení o vyvráceném stromu ve směru na Josefov. „Na místě jsme zjistili, že stromů je popadaných rovnou pět. Než jsme je odstranili ze silnice, zabralo to asi hodinu. Další podobné hlášení jsme dostali v jednu ráno. Opět ve směru na Josefov,“ uvedl velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Adamov Petr Kupka.

Adamov – /FOTOGALERIE/ Na noc ze čtvrtka na pátek budou adamovští dobrovolní hasiči vzpomínat hodně dlouho. Zaznamenali totiž rekordních jedenáct výjezdů. Ty měly na svědomí hlavně stromy, které padaly přes silnici pod náporem čerstvého sněhu mezi Adamovem a Josefovem.

Konečně spánek? Kdepak! Po druhé hodině ráno už adamovští hasiči vyjížděli k nahlášenému požáru lesa ve stráni za vlakovou zastávkou. Pod tíhou čerstvého sněhu se tam prověsily dráty elektrického vedení, které zažehly okolní křoviny. Na místě strávila jednotka v těžko dostupném a zarostlém terénu více než hodinu.

O půl páté pak šel v Josefově k zemi další strom. Někteří z hasičů šli už po ukončení zásahu do práce. O půl sedmé ráno pak opět vyjeli do Josefova k vyvrácenému stromu přes silnici a v devět hodin opět na stejné místo. „Byla to noc bez spánku. Jedenáct výjezdů, tohle vážně někdo dělá dobrovolně :-D?“ okomentovali adamovští dobrovolníci s nadhledem náročnou směnu na Facebooku.