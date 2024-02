Sto dvacet tisíc korun. Takovou částku rozdělili organizátoři prosincové charitativní akce Polévka pro chudé i bohaté v Boskovicích na Blanensku rodinám s dětmi v nouzi. Potřebným z regionu tentokrát přispějí na léčbu, nákup speciální tříkolky nebo vybavení domácnosti.

V Boskovicích se tradičně podávala na Štědrý den před polednem polévka. Na charitativní akci dorazily v neděli na Masarykovo náměstí stovky lidí. | Video: Deník/Jan Charvát

Dárci jsou rok od roku štědřejší a za více než čtvrt století věnovali na dobročinné účely už kolem milionu a čtvrt.

Na Štědrý den před polednem se na Masarykově náměstí podávala bramboračka. Snědlo se jí čtyři sta litrů. „Třicet tisíc korun jsme věnovali rodině desetileté dívky s atypickým autismem a syndromem Dravetové. který se řadí mezi závažné epileptické syndromy. V důsledku častých záchvatů u děvčátka dochází k výrazné psychomotorické nestabilitě a dalším souvisejícím zdravotním komplikacím, proto je nezbytná celodenní péče maminky," sdělila za tým organizátorů Leona Valterová.

Z darovaných peněz koupí specializovanou tříkolku jako kompenzační pomůcku k zajištění bezpečného pohybu děvčete.

Dvaceti tisíc korun ze sbírky pak pomůže mamince s ročním chlapečkem. Doplní si za ně nejnutnější vybavení v pronajaté domácnosti. Pořídí si například automatickou pračku. „Žena zůstala ne vlastní vinou s dítětem sama a dostala se do značně tíživé finanční i sociální situace,“ poznamenala Valterová.

Pomocnou ruku podali dárci také rodině desetileté dívky s onkologickým onemocněním. Ta onemocněla vzácným Burkittovým lymfomem, což je vysoce agresivní nádorové onemocnění lymfatického systému.

Na nákladnou léčbu dostala rodina nyní příspěvek sedmdesát tisíc korun. „Po dosavadním léčení je pravděpodobně poslední šancí imunoterapie, která je možná jen v rámci lékařské studie v Německu. Peníze ze sbírky budou využity na úhradu pobytu dívky s maminkou na léčení, léčbu a léčebné pomůcky, které pojišťovna hradit nemůže,“ popsali využití příspěvku organizátoři sbírky.

Polévka pro chudé i bohaté ke druhému největšímu městu na Blanensku patří neodmyslitelně od roku 1995. Pořadatelskou štafetu po čtvrtstoletí převzala po týmu Rudolfa Burgra Střední pedagogická škola Boskovice, Vyšší odborná a střední škola Boskovice a místní skauti. „Za mě je to moc hezká tradice spojená s pomocí potřebným. Tak by to mělo být, nejen o Vánocích,“ řekl Deníku jeden z dárců Roman Pernica z Rájce-Jestřebí.

Stejně jak v předchozích letech se do sbírky kromě jednotlivých dárců zapojila také řada nejen místních firem a město. „Jako pořadatelé srdečně děkujeme všem, kteří přispěli a dali tím ostatním ten nejcennější dárek – naději, protože tyto peníze budou pomáhat tam, kde je jich právě pro podporu naděje nejvíce potřeba,“ dodala Leona Valterová.