Padesátikorunu hodil do kasičky charity v Letovicích také jeden z místních Radek Musil. „Ve stánku obsluhovaly krásné ženy a koláč byl výborný. Člověk utratí kolikrát peníze za hlouposti, ale tohle bylo na dobrou věc. Vážím si úsilí a nasazení lidí, kteří se starají o umírající,“ řekl muž.

Charita měla stánky na třech místech. V Blansku, Boskovicích a v Letovicích. „Vzhledem ke stávající situaci ohledně epidemie koronaviru jsme se trochu obávali, že lidé nebudou letos tolik ke stánkům chodit. Ale dárci byli skvělí, štědří a milí. Bylo vidět, že sbírku už znají. Mnozí k nám přišli cíleně a věděli, na co přispívají. Ke stánku v Blansku přišla i žena, která do pokladničky vhodila čtyři tisíce korun,” uvedla vrchní sestra mobilního hospice Hana Kudová.

Ve sbírce lidé v ulicích darovali celkem 61 135 korun. Na hospicovou péči přispěly i firmy z Blanenska a Boskovicka částkou 53 400 korun. Za výtěžek pracovníci Oblastní charity Blansko nakoupí léky, které umírajícím uleví v hospici od bolesti, dušnosti a dalších projevů nemoci, které je trápí. „Po zavedení klienta do služby Mobilního hospice hradí zdravotní výkony pojišťovna paušálem, který však nepokryje všechny náklady. Léků potřebují nemocní většinou víc, než jsme schopni zaplatit z paušálu,“ řekla Kudová.

Nedávno se pracovníci mobilního hospice starali o nemocného muže s onkologickým onemocněním žaludku. Obrovské bolesti tišili velkou dávkou léků. „Péče o muže byla hned po přijetí intenzivní. U tohoto klienta jsme také poprvé v našem v hospici zaváděli v domácím prostředí pod ultrazvukem hrudní drén,“ dodala Kudová.

Do sbírky mohou lidé přispět ještě do konce října a poslat peníze na účet, který má charita na svých internetových stránkách. Mobilní hospic sv. Martina funguje v regionu už deset let. Hospicový tým se o nemocné po přijetí do péče stará čtyřiadvacet hodin denně. Umírajícímu člověku je k dispozici sociální pracovnice, psycholog, pastorační asistent, zdravotní sestra a lékař. „Mobilní hospic není jen služba, která se soustředí na zdravotní problémy. Častokrát jsou potřební i ostatní odborníci týmu, kteří pomáhají rodinám zvládat těžké chvíle i po úmrtí milující osoby,“ upřesnila pracovnice blanenské charity Vladěna Jarůšková.

Podle ní se pracovníci hospice postarali za uplynulých deset let o pět set umírajících lidí po celém okrese Blansko. A tyto počty rok od roku narůstají. Jen v letošním roce sestry, lékařky a další pracovníci mobilního hospice pečovali o téměř sto lidí na Blanensku a Boskovicku. Jedním z nich byl před časem také dědeček Evy Zouharové z Blanenska. Měl rakovinu a zbývalo mu několik měsíců života. V nemocnici zemřít nechtěl. Příbuzní se proto rozhodli, že dožije doma a využili služeb mobilního hospice svatého Martina.

„Mělo to velmi pozitivní vliv na jeho psychiku. Říkal, že chce zemřít mezi blízkými. Byla to pro rodinu velká pomoc v těchto těžkých chvílích. Chtěla bych proto velmi poděkovat paní lékařce a lidem z hospicového týmu, který zajišťuje blanenská charita,“ uvedla žena.