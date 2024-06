Jan Charvát dnes 14:26

/FOTO, VIDEO/ Kdo si hraje, nezlobí. A ještě lépe, může se zapsat do České knihy rekordů. Přesně to se povedlo školákům z 5. C boskovické základní školy v ulici Sušilova. A parádním způsobem. Z takzvaných loom gumiček upletli řetěz dlouhý 1 201,4 metrů a dosavadní rekordní zápis překonali téměř trojnásobně.