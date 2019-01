Blansko – Blanenský okresní soud asi ještě letos prodá majiteli výškové budovy v Blansku poslední pozemek. Rekonstrukce se tak přiblížila.

Blanenská výšková budova. | Foto: Petr Novotný

Pět let. Tak dlouho už Blanenští čekají na chvíli, kdy se s výškovou budovou ze sedmdesátých let, která stojí u Wanklova náměstí, začne něco dít. Prvním impulsem totiž bylo, že ji v roce 2008 koupila od města firma Liška group. Mezitím se však majitelem stala společnost LBL Trade. A i kvůli tomu se stále protahují lhůty, kdy budou vlastníci moct od okresního soudu konečně odkoupit zbývající pozemek a začít s rekonstrukcí. Podle posledních zpráv by však k prodeji mělo dojít ještě letos.

Vše dosud vázlo i proto, že daný pozemek vlastní stát. „Záležitost musíme řešit s několika institucemi. V tuto chvíli však už zpracováváme dokumentaci, na jejímž základě by nám jednotlivá ministerstva měla prodej dovolit. Je i v našem zájmu otázku výškového domu konečně vyřešit, proto počítáme s tím, že k prodeji dojde ještě letos. Přesný termín si však odhadovat netroufám," sdělila ředitelka správy blanenského okresního soudu Libuše Špačková.

V brzké řešení situace doufá i vedení Blanska. „Sám se od začátku zasazuji o to, aby bylo všechno kolem výškového domu co nejvíce průchozí. Všechno se zbytečně protahuje už několik let, takže doufám, že se brzy dočkáme," prohlásil blanenský starosta Lubomír Toufar.

Josef Liška, podnikatel ze společnosti LBL Trade, která budovu vlastní, o posledních krocích soudu nevěděl. „Je to pro mě novinka, myslel jsem, že je zatím všechno při starém. Rozhodně budeme rádi, když se majetkoprávní otázka někam posune a my budeme moct začít pracovat na rekonstrukci," ře­kl.

Neustálé odklady se podle něj společnosti prodražují. „Nejde jen o peníze, ale v minulosti nás kontaktovali i různí zájemci o pronájem některé části domu. Jenže když se začalo všechno neustále odkládat, začali nás považovat za neseriózní. Od několika z nich jsem slyšel, že přestali věřit tomu, že se tam někdy skutečně začne něco dít," postěžoval si Liška.

Ani s ohledem na nové informace není schopný říct, kdy by rekonstrukce mohla začít. „Po odkoupení pozemku práce určitě hned nezačnou. Budeme muset získat různá nezbytná povolení a vybrat firmu, která se pustí do oprav. To všechno podle mě zabere minimálně další rok," upřesnil podnikatel.

Co přesně rekonstrukce přinese, zatím neví. „Kromě zhruba čtyřiceti nových bytů jsme na začátku počítali ještě s prodejnou potravin, bankou a dalšími drobnými obchody. S jistotou však nic z toho zatím říct nedokážu, přeci jen je to už několik let. Všechno se bude odvíjet od poptávky v danou dobu," poznamenal podnikatel.

Podle míchovské architektky Jany Čejkové stojí na celé jižní Moravě podobných budov z doby normalizace několik. „Většinou se v nich postaví byty a nějaké obchody, které nájemníkům poskytnou určitou občanskou vybavenost. Záleží na počtu obyvatel konkrétního města, někde mají problém je po rekonstrukci zaplnit. To by však podle mě rozhodně neměl být případ Blanska," míní.