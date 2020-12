Rekonstrukce sportovní haly? Zázemí neodpovídá 21. století, říká starosta

Čtyřicet let. Tak dlouho už funguje sportovní hala v Letovicích. Za čtyři dekády se obešla bez zásadních úprav a investic. Tomu však také odpovídá její současný stav a zázemí. Podle vedení města je nutná kompletní rekonstrukce. Začít s ní Letovičtí chtějí ideálně do roka, nejpozději do dvou let.

Sportovní hala v Letovicích. | Foto: Město Letovice

Odhad nákladů je padesát milionů korun. „Zatím se nám nepodařilo sehnat dotaci. Budeme to zkoušet dál. Pokud se nám to nepodaří do konce příštího roku, budeme muset vymyslet variantu kombinace vlastních zdrojů a úvěru bez dotace,“ řekl letovický starosta Petr Novotný. Dodal, že rekonstrukce haly se už nedá odkládat. Rok ještě možná počká, ale dva jsou už podle něj hrana. „Není na co čekat. Halu využívá velké množství sportovců a zázemí neodpovídá 21. století,“ zdůraznil Novotný. Po srážce dvou osobních aut v Letovicích zůstali tři zranění lidé Přečíst článek › Dodal, že v nouzi by mohlo město rozdělit opravy do několika etap. Největší problém je v současnosti se skleněnými výplněmi na boku haly, které se drolí. Dále pak se zchátralými šatnami a energeticky náročným provozem celého zastaralého sportoviště. „Kromě zateplení celé haly a odstranění velkých prosklených částí na boku objektu počítáme také s nástavbou současných prostor vedle haly. Novým cvičební prostorem asi sto metrů čtverečních, šatnami, toaletami, zvětšením posilovny a dalšími úpravami,“ nastínil Novotný. Chtějí novou palubovku Předseda letovického florbalového oddílu a zároveň člen výkonného výboru TJ Sokol Letovice Marek Řeháček by v hale uvítal novou palubovku. Současný povrch je podle něj už dost poničený. „Zázemí šaten nás až tak netrápí, ale postrádáme spíš komfort pro diváky nebo rodiče. Když pořádáme mládežnický turnaj a dorazí s dětmi rodiče, nemají se kde posadit. Takže nějaká menší tribuna, aby se dospělí nemíchali s dětmi a nešlapali po hrací ploše, by se hodila,“ poznamenal Řeháček. Města na Blanensku investují příští rok miliony do oprav. I nových budov Přečíst článek › V hale podle něj v současnosti chybí také menší sál pro tréninkové účely, protože hala je v průběhu sezony vytížená. „Další prostor pro trénink se vždy hodí. V našem případě například pro kompenzační cvičení. Třeba bychom už nemuseli dojíždět do Svitávky a využívat tělocvičny v Letovicích,“ dodal florbalista.