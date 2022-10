Tak to v těchto dnech vypadá na trati mezi brněnským Maloměřicemi a Adamovem na Blanensku. Jednom ze tří úseků rozsáhlé rekonstrukce koridoru mezi Brnem a Blanskem za šest miliard korun, která začala loni na podzim. „Stavebně budou práce dokončené do devátého prosince. První vlaky by na koridor měly vyjet o dva dny později,“ řekla Deníku Rovnost mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.