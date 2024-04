Částečné změny v rozmístění kanceláří přinesla rekonstrukce budovy městského úřadu na náměstí Republiky. Kvůli opravách dvou nejvyšších pater severního křídla budovy se dočasně přestěhoval odbor školství a stavební úřad.

Lidé, kteří si přijdou vyřídit své záležitosti na Městský úřad v Blansku, musí počítat s přestěhováním odborů. Na snímku budova na náměstí Republiky. | Foto: Město Blansko.

Drobné stavební zásahy budou řemeslníci provádět i v nižších patrech, úřad ale bude fungovat jen s nepatrnými omezeními souvisejícími se stěhováním.

Rekonstrukce se týká zejména výměny elektroinstalace a kabelů, které jsou na hranici životnosti. „V souvislosti s digitalizací agend je jejich výměna nutná. V podkrovních prostorech přibude klimatizace. Necháme vyměnit osvětlení a podlahy získají nový povrch, přibudou sádrokartonové podhledy, v plánu je výměna dveří a zárubní při vstupech do jednotlivých kanceláří, výmalba a podobně,“ upřesnil Jiří Svoboda z odboru správy a rozvoje města.

Stavební práce začaly před Velikonocemi, a to ve čtvrtek 28. března. S tím souvisí i přesuny úředníků. Odbor školství, kultury a sportu, který sídlil ve čtvrtém patře budovy na náměstí Republiky, se dočasně přestěhoval na náměstí Svobody, do prvního patra budovy v zadním traktu radnice. Přístup do kanceláří je možný také z ulice A. Skotáka. (aktualizované kontakty ZDE)

Chod úřadu bude po celou dobu rekonstrukce zachovaný. „Maximalizovali jsme opatření proti šíření prachu a nečistot, posílili jsme také úklid. Prosíme ovšem všechny návštěvníky úřadu, aby dbali své bezpečnosti a omluvili dočasně snížený komfort,“ doplnila tajemnice Petra Skotáková.

Z třetího patra budovy na náměstí Republiky se přesunul i stavební úřad, který dočasně obsadí kanceláře v podkroví uvolněné odborem školství.

„Zaměstnanci stavebního úřadu budou k dispozici opět od úterý 2. dubna v náhradních kancelářích ve čtvrtém patře budovy na náměstí Republiky,“ doplnila vedoucí stavebního úřadu Petra Reisiglová.

Podle plánu potrvají práce ve třetím patře do konce května. Následně se stavební úřad přesune do původních zrekonstruovaných kanceláří a upravovat se začne čtvrté patro budovy na náměstí Republiky.

Stavba skončí na přelomu července a srpna. Náklady by se měly pohybovat okolo 11,3 milionu korun bez daně.