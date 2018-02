Rehabilitaci vylepší za miliony. Chystají se nové vířivky i vany

Blansko – Lidé, kteří se po úrazu nebo nemoci potřebují dostat zpět do formy, musí v současné době navštěvovat náhradní prostory. V blanenské nemocnici dělníci pracují na obnově tamní rehabilitace. Pacienty poté potěší nové vířivky, masážní vany i opravený bazén. Z místa je nyní staveniště. „Pro pacienty jsme připravili tři náhradní prostory,“ informovala mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.

První z nich je ve vestibulu nemocnice, druhý v budově bývalého plicního odděleni a třetí v pracovišti blanenské Nemocvičny ve Smetanově ulici. „Objem služeb je zachovaný. Na místech pracují naši fyzioterapeuti,“ dodala Ostrá.



Náklady jsou vyčíslené na šestadvacet milionů. Rehabilitace se pacientům znovu otevře v letních měsících. „Je to delší doba, co jsem tam chodila na vodoléčbu. Co bych chtěla opravit já, jsou šatny,“ řekla před časem Andrea Přibylová z Blanska. Její přání se splní. Nemocnice počítá s opravou šaten i sociálních zařízení.