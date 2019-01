Šebetov - Areál farmy zvané Osaka v Šebetově je opuštěný a ve špatném stavu. Většinu pozemků pod areálem vlastní obec, a proto se její vedení snaží pro bývalý zemědělský objekt najít využití. Nedávno se objevil zájemce, který by tam chtěl postavit recyklační energetickou stanici.

Vizualizace recyklační energetické linky, která by mohla stát v areálu bývalé farmy v Šebetově. | Foto: společnost Sobioenergi

Ve čtvrtek chtěli zástupci firmy Šebetovským projekt představit. Většina z nich však nechtěla žádné detaily slyšet. Na informační setkání do šebetovského kina přišli s peticí. A když zástupci firmy chtěli začít s vysvětlováním, tak skoro všichni odešli. Někteří při tom pískali na píšťalky.

Plán na využití areálu má společnost Sobioenergi. Lokalita se jí zdá vhodná pro výstavbu recyklační energetické stanice. „Jejím palivem by byly potraviny s prošlou lhůtou trvanlivosti," řekl koordinátor projektů Sobioenergi Petr Štěrba. Z tohoto paliva měla podle zástupců firmy stanice vyrábět zemní plyn, teplo, elektřinu a certifikované hnojivo. Řada Šebetovských však je proti stavbě. Sepsali petici, pod kterou je zatím tři sta šedesát podpisů.

Petici proti záměru vybudování střediska energetického využívání a recyklace surovin v Šebetově předal starostovi obce předseda petičního výboru přímo na setkání, kde měli lidé dostat veškeré potřebné informace. „Od stavby stanice nás úplně nejvíc odradilo to, že nás s tímto záměrem nikdo neseznámil a vůbec jsme nevěděli, co vlastně obec chystá. Dozvěděli jsme se ale, že se jedná o rozsáhlou stavbu a s ní nesouhlasíme," řekl předseda petičního výboru Jaroslav Geršl.

Petice byla dřív

Petici podepsalo přes tři sta šedesát obyvatel Šebetova. „Podklady pro sepsání petice jsme si sehnali na krajském úřadě," řekl Geršl. Petici proti stavbě sepsali i lidé ze sousední Světlé. Pod ni připojilo své podpisy více než sto dvacet lidí. I oni petiční arch starostovi Šebetova ve čtvrtek předali.

Petice však lidé z Šebetova i ze Světlé sepsali ještě před tím, než je firma Sobioenergi stihla s celým záměrem seznámit.

Starosta Šebetova Zdeněk Čížek petici respektuje. „Beru ji jako projev vůle občanů. Předložím ji na jednání zastupitelstva," řekl Čížek.

Reakce lidí však starostu Šebetova překvapila. „Firma Sobioenergi nám nabízela, že dokončí veškeré komunikace v obci, po dobu životnosti stanice bude platit provoz základní i mateřské školy a lidem umožní nákup zemního plynu o polovinu levněji, než jaké jsou běžné ceny. Především však garantuje vytvoření 35 pracovních míst. Tato nabídka se nám zdála jako velice výhodná. Stála za to, abychom umožnili posouzení, zda by stanice měla nebo neměla vliv na životní prostředí. Proto mě mrzí, že si většina lidí ani nevyslechla, o co vlastně jde," řekl Čížek.

Posudek vlivu stanice v Šebetově na životní prostředí (EIA) nyní vyhodnocuje krajský úřad. Starosta Šebetova už dříve několikrát zdůraznil, že o jakékoliv stavbě by vedení Šebetova jednalo až v okamžiku, kdy by posudek EIA prokázal, že záměr nemá negativní dopad na životní prostředí.

S tím ale nesouhlasí jeden z obyvatel Šebetova Alexander Mucha. „Podepsali s firmou Sobioenergi smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Tam je uvedeno, že prodávající bere na vědomí, že kupující na tomto pozemku plánuje vybudovat recyklační a energetické centrum, takže zastupitelstvo o tomto záměru vědělo. Jedná se ale o celý souběh věcí, které zastupitelstvu vytýkám. Ty se týkají vztahů mezi zastupitelstvem a občany a firmou Sobioenergi," uvedl Mucha.

Důvodem pro uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě však podle starosty Šebetova bylo to, aby se zjistilo, zda stanici je vůbec možné připojit na plyn a elektřinu, a aby se záměr posunul k projednání na krajský úřad.

Reakce některých obyvatel Šebetova a Světlé tak překvapila i koordinátora projektů společnosti Sobioenergi Petra Štěrbu. „Pochopil bych, kdyby si lidé nejprve vyslechli náš záměr a na základě toho se rozhodli, jestli stanici v Šebetově chtějí, nebo ne. Takto se ale rozhodovali na základě neúplných informací," řekl Štěrba.

O svém záměru je ale podle něj Sobioenergi dříve informovat nemohlo. „My sami jsme totiž nevěděli, jestli by stavba stanice v Šebetově byla technicky vůbec proveditelná," vysvětlil Štěrba.

Ten už na informační schůzce řekl, že proti vůli obyvatel v Šebetově stanici postavit nechtějí a ani nemůžou. „Například v rakouském městečku Zwentendorf toto zařízení funguje a tamní obyvatelé jsou s ním spokojení. I tam ale byli zpočátku nedůvěřiví. Naše nabídka stále trvá. Záleží ale samozřejmě na Šebetovských, jak se rozhodnou," řekl Štěrba.