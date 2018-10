Rány jak z děla. Překladiště bude rušit dál

Vyškov, Boskovice - /FOTO/ - Hluk padajícího kamení do prázdných vagonů znepříjemňuje léta život lidem v okolí nákladového vlakového nádraží v blízkosti centra Vyškova. Jedním z nich je například důchodce Luděk Kaňa. A to bydlí několik bloků od nádraží. „Rachot z překladiště slyším téměř každý den. Od půl šesté se ozývají rány jak na tankovém cvičišti. Někdy i v sobotu,“ uvedl důchodce.

Problém v umístění překladiště nedaleko středu města vidí i vedení Vyškova. Tamní nádraží čekají rozsáhlé úpravy při modernizaci železniční trati mezi Brnem a Přerovem. A zástupci města se do něj snaží prosadit přesun překladiště. Už deset let. „Od doby, kdy se o modernizaci začalo uvažovat, požadujeme z prostoru vlakového nádraží vyloučit překladiště. Představuje nadměrnou zátěž pro obyvatele. Trať totiž prochází obytným územím města,“ oznámil starosta Vyškova Karel Goldemund.

Zástupci Správy železniční dopravní cesty však tvrdí, že připravované úpravy trati za desítky miliard korun se soustředí především na osobní dopravu. Požadavky města jsou prý jen těžko splnitelné. „Současné překladiště není součástí rozsáhlých úprav na trati Brno–Přerov. Pozemek překladiště je v majetku Českých drah a manipulace s nakládkou pak problematika jednotlivých dopravců. Dostali jsme stížnosti, nicméně možnosti řešení jsou velmi omezené,“ sdělila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Vyškovští původně navrhovali přesun překladiště na místo mezi zastávkami Rousínov a Komořany. S takovým řešením však současný projekt nepočítá. „V celém úseku není vhodné místo, kam ho přesunout. Investor nám jiné možnosti nenabízí a muselo by tak zůstat ve městě. To se nám nelíbí. Budeme se proto dál snažit prosadit náš záměr. Hluk a zvýšená prašnost jsou pouze některé z problémů, které překladiště způsobuje,“ dodal starosta.

Překladiště má zmizet z nádraží v Boskovicích na Blanensku. Do sousední obce Knínice. Vyplývá to z jednání města, železničářů a ministerstva dopravy při přípravě přímého vlakového spojení z Boskovic do Brna, takzvané Boskovické spojky. Na uvolněné ploše má vzniknout parkoviště, možná i parkovací dům. „Chceme, aby parkoviště v Nádražní ulici sloužilo nejen pro cestující, ale i pro blízké okolí,“ informovala boskovická starostka Hana Nedomová.

Úpravy tratě Brno - Přerov

Práce jsou rozdělené do několika veřejných zakázek. Blažovice– Vyškov, Vyškov–Nezamyslice, Nezamyslice–Kojetín a Kojetín– Přerov.

Hlavní cíl stavby je modernizace a zdvoukolejnění tratě, zmizí všechna úrovňová křížení se silnicemi. Maximální rychlost trati bude 200 kilometrů v hodině.

Rozsáhlých úprav se dočkají všechny stanice a zastávky na trati. Dělníci vybudují ostrovní nástupiště, kam se bez potíží dostanoui postižení cestující.

Odhadované náklady zmíněných čtyř zakázek jsou 30 miliard Kč.

Stavět se nezačne dřív než v roce 2022. Dokončení pak železničáři předpokládají do roku 2028.