Ráječko – Bezpečněji již mohou chodit lidé mezi Ráječkem a Dolní Lhotou na Blanensku. Stavební firma dokončuje opravy mostu, který stojí na cestě mezi vesnicemi a který byl léta v havarijním stavu.

Opravy mostu mezi Ráječkem a Dolní Lhotou. | Foto: Deník / Michal Záboj

Obyvatelé Ráječka most nad řekou Svitavou při cestách do zaměstnání nebo do školy denně využívají. Chodí přes něj na nedalekou vlakovou zastávku v Dolní Lhotě. Ještě nedávno to ale bylo jen pro odvážné.