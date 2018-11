Rajbas dobrodruhy láká už dvacet let. Letos představí dvě světové premiéry

Blansko - Zkušení cestovatelé se zde mohou podělit o zážitky, začínající filmaři ukázat svůj um a návštěvníci získat trochu inspirace. Tak by se dal popsat blanenský festival Rajbas, který je dílem místního trampa a cestovatele, Milana Daňka. Letos událost oslaví dvacátý ročník a patří k největším akcím svého druhu v republice.

Zakladatel cestovatelského festivalu Rajbas Milan Daněk.Foto: Archiv Milana Daňka

A je to právě Daněk, kdo pohání tento každoroční cestovatelský festival, přesto že nechce všechny zásluhy jen pro sebe. „Nepořádám to sám, už dávno ne. Mám tu schopné lidi, bez kterých by to nešlo,“ říká skromně.



Festival Rajbas začal před lety jako festival trampské hudby. Po pádu železné opony a přívalu hudby ze západu však nebyla tato hudba už tolik populární. Daněk se tedy rozhodl festival změnit a zaměřit ho na cestování a sdílení zážitků z něj. „Měli jsme něco, na čem se dalo stavět a cestování bylo součástí festivalu už dřív, jen jsme se na něj víc zaměřili,“ vypráví.

Když se Rajbas rozjížděl, přihlásilo se do něj několik amatérských dobrodruhů a cestopisců. Dnes se festival rozrostl do daleko větších rozměrů. „Tento rok máme rekordních šestatřicet filmů a k tomu dvě světové premiéry,“ upřesňuje Daněk.



Podle něj se jak podoba festivalu, tak podoba cestování za posledních dvacet let hodně změnila. Dnes prý již nejde jen o zajímavá a vzdálená místa, ale také o lidský příběh. „Nejsme jako cestovky, nechceme jen lidem ukázat záběry ze zajímavých míst. Více nás zajímá osobnost dobrodruha, který se na cestu vydal, co tam zažil a jak k němu svým vlastním způsobem přistupoval,“ vysvětluje.

Od tohoto se také odvíjí, jak vypadají soutěžní filmy, nejde o cestopisy v pravém slova smyslu, ale spíše o příběh o cestě jednoho nebo více lidí za dobrodružstvím a novými zážitky.



Třídenní festival letos startuje v Blansku 23. listopadu. Kromě besed a promítání nabídne také závody, koncerty, workshopy, tanec i výpravu do podzemí Moravského krasu.

JAKUB SEKANINA