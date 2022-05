Musí zkrátit otevírací dobu. Ve všední dny může být otevřená jen do osmi večer. Kromě pátku, kdy zavírá v devět. Stejně jako v sobotu. „V neděli pak bude otevřená do osmi hodin večer. Provozovatel je dále povinen ihned po skončení provozní doby zahrádky udělat taková opatření, aby nemohlo dojít k užívání restauračních stolků a židlí hosty restaurace a jinými osobami,“ informoval mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Terasa se nachází na městském pozemku. Podnik tam musí zahrádku navíc nově oddělit mobilními zástěnami o výšce minimálně metr osmdesát. „Provoz v tomto režimu máme na zkoušku do konce července. Uvidíme, jak to bude fungovat. Částečně se sníží kapacita terasy, zajistit mobilní zástěny a zeleň nebude jednoduché, ale nějak se s tím popereme,“ řekl Deníku Rovnost provozní restaurace U Rabína Petr Botoš.

Největší problém vidí ve zkrácení otevírací doby. „Spousta lidí k nám chodí po práci na večeři a posedět. Na šestou, půl sedmou. Nachystat jídlo a hlavně ho sníst do zavíračky v osm bude problém. Nechci ale předjímat. Jsme rádi, že se podařilo domluvit alespoň na nějakém kompromisu a můžeme otevřít. Tímto bych chtěl poděkovat vedení města. Letí zahrádka je pro nás v teplých měsících klíčová,“ dodal provozní.

Zahrádku na terase nad bývalými masnými krámy by chtěli Boskovičtí otevřít nejpozději do začátku června. „Paráda, to by byla největší chyba to zrušit. Bezva posezení u dobrého jídla a pivečka,“ okomentoval na sociální síti obnovu zahrádky jeden z hostů.